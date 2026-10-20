Los conductores que circulan por Lima y Callao deben prestar atención a los límites de velocidad, especialmente en avenidas principales, vías expresas y tramos de la Costa Verde. En estos sectores se han identificado puntos de fiscalización mediante radares y cámaras capaces de registrar presuntas infracciones. La información difundida detalla ubicaciones en distritos como Miraflores, San Borja, Chorrillos y Chaclacayo, así como en diferentes avenidas del primer puerto. Sin embargo, la lista debe tomarse como una referencia informativa, ya que la ubicación y operatividad de los equipos puede variar.

¿Dónde están los radares y las cámaras de fotopapeletas en Lima?

Entre los puntos de control reportados en Lima figuran la avenida Universitaria, a la altura de la cuadra 40, en Comas; la avenida Colonial y la avenida Venezuela, en el Cercado de Lima; la Vía Expresa Javier Prado, en San Borja; y la avenida del Ejército, en Miraflores. También se mencionan sectores de la Costa Verde, la avenida La Marina, en San Miguel; la avenida Mateo Pumacahua, en San Juan de Miraflores; y la Carretera Central, en Chaclacayo.

En el Callao, los puntos señalados comprenden las avenidas Argentina, Faucett, Néstor Gambetta, Guardia Chalaca, Venezuela y Tomás Valle, además de sectores de las avenidas Colonial y Sáenz Peña. Es importante recordar que esta relación corresponde a ubicaciones reportadas y no constituye un mapa oficial en tiempo real de todos los radares operativos. Por eso, los conductores deben respetar las señales de cada vía, incluso cuando no identifiquen una cámara a simple vista.

¿Cuánto cuesta una fotopapeleta por exceso de velocidad en 2026?

Las sanciones por exceso de velocidad se aplican según la gravedad de la infracción, identificada con el código M20. De acuerdo con la tabla de infracciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima para 2026, las multas se calculan sobre una UIT de S/ 5.500 y pueden alcanzar los S/ 2.750.

Infracción por exceso de velocidad Multa en 2026 Hasta 10 km/h por encima del límite (M20a) S/ 990 Más de 10 y hasta 30 km/h adicionales (M20b) S/ 1.320 Más de 30 km/h adicionales (M20c) S/ 2.750

Además del pago, estas infracciones generan puntos en el récord del conductor: 50 puntos para M20a, 60 para M20b y 70 para M20c. El exceso de velocidad puede tener consecuencias adicionales para la licencia cuando se acumulan infracciones, de acuerdo con las reglas aplicables.

¿Cómo consultar si tienes fotopapeletas pendientes en Lima o Callao?

Los conductores pueden verificar sus infracciones mediante las plataformas oficiales, según la entidad que registró la papeleta. Para Lima Metropolitana, está disponible la consulta de papeletas del SAT, donde se puede buscar información con la placa u otros datos solicitados por el sistema. Para las infracciones captadas por cinemómetros bajo competencia de la Sutran, se puede utilizar el servicio oficial de consulta de papeletas por cinemómetro, que permite realizar búsquedas por placa o número de acta y DNI.

Si aparece una infracción, revisa cuidadosamente la fecha, el lugar, el código y los datos del vehículo antes de efectuar el pago. Si consideras que existe un error, consulta el procedimiento de descargo o impugnación que corresponda a la autoridad emisora y respeta los plazos indicados en la notificación. La recomendación principal es conducir dentro de los límites permitidos: además de evitar multas que pueden ser elevadas, reducir la velocidad ayuda a prevenir accidentes y proteger a peatones, pasajeros y otros conductores.

Ubicación de los radares de velocidad y cámaras fotopapeleta en avenidas de Lima

Los puntos de control de velocidad identificados en Lima son los siguientes:

Altura del peaje Puente Piedra.

Avenida Universitaria , cuadra 40, en Comas.

, cuadra 40, en Comas. Avenida Colonial, desde la cuadra 51 hasta la cuadra 60, en Cercado de Lima.

Avenida Colonial, cuadra 21, en Cercado de Lima.

Avenida Venezuela, cuadra 8, en Cercado de Lima.

Avenida Venezuela, cuadra 21, en Cercado de Lima.

Jirón Huancavelica, cuadra 14, en Cercado de Lima.

Avenida Túpac Amaru , a la altura de la avenida Los Alisos, en Independencia.

, a la altura de la avenida Los Alisos, en Independencia. Avenida Los Alisos, en Los Olivos.

Avenida José Gálvez, cuadra 2, en La Victoria.

Vía Expresa Javier Prado , a la altura de la avenida Aviación, en San Borja.

, a la altura de la avenida Aviación, en San Borja. Vía Expresa Javier Prado , a la altura de la avenida Guardia Civil, en San Borja.

, a la altura de la avenida Guardia Civil, en San Borja. Vía Expresa Paseo de la Repúblic a, en el puente Gonzales Prada.

a, en el puente Gonzales Prada. Avenida Mateo Pumacahua, a la altura del parque zonal, en San Juan de Miraflores.

Alameda del Corregidor, cuadra 4, en La Molina.

Avenida Raúl Ferrero, cuadra 2, a la altura de la Universidad Agraria.

Avenida del Ejército, cuadra 7, en Miraflores.

Vía Expresa Alfredo Benavides, en Miraflores.

Circuito de playas La Estrella, en Miraflores.

Circuito de playas Redondo, en Miraflores.

Vía Expresa Paseo de la República , en el puente Gonzales Prada, en Barranco.

, en el puente Gonzales Prada, en Barranco. Circuito de playas, a la altura de Rústica, en Barranco.

Avenida Chorrillos, cuadra 3, en Chorrillos.

Pantanos de Villa, a la altura de Lucchetti, en Chorrillos.

Avenida La Marina , cuadra 11, en San Miguel.

, cuadra 11, en San Miguel. Circuito de playas Marbella, en sentido sur-norte, en Magdalena.

Calle Los Jilgueros, cuadra 2, en Surquillo.

Vía Expresa Domingo Orué, en Surquillo.

Costa Verde, a la altura del grifo Repsol.

Circuito de playas Marbella.

Carretera Central, kilómetro 25, en Chaclacayo.

Carretera Central, kilómetro 29, a la altura del centro recreativo El Bosque.

En Callao, los controles de velocidad señalados se ubican en:

Avenida Argentina, cuadra 30.

Avenida Argentina, cuadra 51.

Avenida Buenos Aires con avenida Guardia Chalaca.

Avenida Colonial, cuadra 21.

Avenida Colonial, cuadra 51.

Avenida Faucett con avenida Olavide.

Avenida Faucett, cuadra 18.

Avenida Faucett, cuadra 20.

Avenida Faucett, cuadra 29.

Avenida Faucett, cuadra 37.

Avenida Guardia Chalaca, cuadra 7.

Avenida Néstor Gambeta, kilómetro 12.

Avenida Néstor Gambeta, kilómetro 14.

Avenida Néstor Gambeta, kilómetro 2.

Avenida Néstor Gambeta, kilómetro 22.

Avenida Néstor Gambeta, kilómetro 27.

Avenida Néstor Gambeta, kilómetro 7,5.

Avenida Palacios, cuadra 1.

Avenida Sáenz Peña con avenida Vigil.

Avenida Santa Rosa, cuadra 8.

Avenida Pacasmayo.

Avenida Tomás Valle, cuadra 31.

Avenida Venezuela, cuadra 8.

Avenida Vigil, cuadra 5.

Avenida La Marina, cuadra 3.

Avenida Sáenz Peña, cuadra 4.

Avenida Japón, antes Bertello.

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