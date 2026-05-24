La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) viene desarrollando la campaña “Tu brevete ahora, con la MuniLima”, con el objetivo de brindar información clara, accesible y oportuna sobre los principales trámites relacionados con las licencias de conducir.

Mediante sus plataformas digitales y redes sociales, la comuna limeña difunde contenidos informativos sobre los procedimientos de duplicado, recategorización y revalidación de brevetes para conductores de autos particulares, buses, motocicletas y otros vehículos, detallando requisitos, pagos, horarios de atención y pasos a seguir para cada gestión.

Como parte de esta iniciativa, la Municipalidad de Lima ha incorporado mensajes creativos inspirados en reconocidas series y películas como The A-Team, Knight Rider, Back to the Future y X-Men, con la finalidad de acercar la información a la ciudadanía mediante un lenguaje dinámico, amigable y de fácil recordación.

Los trámites se realizan en la sede del Circuito Vial Lima Norte, ubicada en el jirón Flor de Arayanes 361, en el distrito de Comas. La atención se brinda de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. y los sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

Requisitos para el trámite de duplicado

Para el duplicado de licencia de conducir, los usuarios deberán realizar el pago correspondiente e indicar la fecha y número de constancia. El costo es de S/ 14.70 para licencias de Clase A y S/ 26.00 para licencias de Clase B.

Asimismo, no deberán encontrarse suspendidos o inhabilitados para conducir ni registrar multas o sanciones pendientes de pago. En el caso de las licencias Clase B, también se deberá presentar una declaración jurada por pérdida o robo, o efectuar la devolución de la licencia.

Requisitos para el trámite de recategorización

Los conductores deberán contar con certificado médico aprobado y registrado en el Sistema Nacional de Conductores (SNC), así como aprobar y registrar en el mismo sistema el examen de conocimientos y el examen de manejo.

Además, deberán realizar el pago del trámite por S/ 14.70, no registrar multas ni sanciones pendientes y no encontrarse suspendidos o inhabilitados para conducir.

Para las categorías Clase A II-a, III-b y III-c, también será necesaria la constancia de finalización del COFIPRO, expedida y registrada en el SNC.

Requisitos para la revalidación de licencias

Para la revalidación de licencias Tipo A Categoría I, se requiere realizar el pago de S/ 14.70, contar con certificado médico aprobado, no registrar multas ni sanciones y no encontrarse suspendido o inhabilitado para conducir.

En el caso de las licencias Tipo A Categorías II-a, II-b, III-a, III-b y III-c, además de los requisitos antes mencionados, se deberá aprobar el examen de conocimientos en caso el conductor haya registrado infracciones graves o muy graves.

Para las licencias Tipo B, el pago por trámite es de S/ 27.80 y también se exige certificado médico aprobado, no registrar multas ni sanciones pendientes, no estar suspendido o inhabilitado y aprobar el examen de conocimientos.

De esta manera, la Municipalidad de Lima reafirma su compromiso de continuar orientando a los conductores sobre los requisitos para trámites de brevetes a través de las redes sociales promoviendo una movilidad más segura y facilitando el acceso de los vecinos y transportistas a los servicios municipales.