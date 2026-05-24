Resumen

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La comuna limeña difunde contenidos informativos sobre los procedimientos de duplicado, recategorización y revalidación de brevetes para conductores de autos particulares, buses, motocicletas y otros vehículos, detallando requisitos, pagos, horarios de atención y pasos a seguir para cada gestión. (Foto: MML)
La comuna limeña difunde contenidos informativos sobre los procedimientos de duplicado, recategorización y revalidación de brevetes para conductores de autos particulares, buses, motocicletas y otros vehículos, detallando requisitos, pagos, horarios de atención y pasos a seguir para cada gestión. (Foto: MML)
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) viene desarrollando la campaña “Tu brevete ahora, con la MuniLima”, con el objetivo de brindar información clara, accesible y oportuna sobre los principales trámites relacionados con las licencias de conducir.

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