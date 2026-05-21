La Municipalidad de Lima ejecuta un plan de restricción vehicular en la Av. Ramiro Prialé a partir de este jueves 21 de mayo por la realización de obras complementarias en el entorno del bypass Las Torres a cargo de Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape).

Los conductores de Lima hacia la Carretera Central emplean un carril habilitado en la vía auxiliar de la zona de intervención. Quienes viajan hacia Cajamarquilla transitan por la avenida Las Torres y la avenida Carapongo antes de retomar la ruta principal.

#EmergenciaVial | Desde este jueves 21, iniciamos el plan de desvío en la av. Ramiro Prialé por obras de mejoramiento en las vías contiguas al #BypassLasTorres.



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El transporte desde la Carretera Central hacia el centro de Lima utiliza el segundo nivel del viaducto Las Torres como vía alterna. Asimismo, los vehículos que salen de Cajamarquilla con dirección a la capital circulan por la avenida Circunvalación.

El bypass del tercer nivel mantiene su operatividad permanente para la circulación fluida entre Lima y Chosica en ambos sentidos. Emape habilita conexiones adicionales a través de la avenida Carapongo para asegurar el libre tránsito de los residentes locales.

Nuevo plan de desvío vehicular en la Ramiro Prialé⚠️



Este jueves 21, se activará los cambios en ruta temporalmente en puntos clave de la vía.



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Las tareas técnicas incluyen el mejoramiento de pistas, la adecuación de nuevos accesos y la instalación de señalización horizontal y vertical. Los obreros acondicionan también tramos específicos de las avenidas Las Torres y Carapongo durante esta etapa.

El proyecto contempla infraestructura urbana como iluminación, cercos perimétricos y campos deportivos con grass sintético para Lima Este. Estas restricciones viales terminan en un plazo aproximado de 30 días según el reporte oficial de las autoridades.