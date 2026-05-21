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Desvíos por obras del bypass Las Torres en la Av. Ramiro Prialé. (Foto: Andina)
Desvíos por obras del bypass Las Torres en la Av. Ramiro Prialé. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Municipalidad de Lima ejecuta un plan de restricción vehicular en la Av. Ramiro Prialé a partir de este jueves 21 de mayo por la realización de obras complementarias en el entorno del bypass Las Torres a cargo de Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape).

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