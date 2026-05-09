Resumen

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El operativo se realizó durante la madrugada del sábado | Foto: MML
El operativo se realizó durante la madrugada del sábado | Foto: MML
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) activó un plan de desvíos en la cuadra 66 de la avenida Nicolás Ayllón en Ate, debido al inicio de un operativo de recuperación de espacios públicos que obstruían el tránsito en el kilómetro 10 de la Carretera Central.

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