La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) activó un plan de desvíos en la cuadra 66 de la avenida Nicolás Ayllón en Ate, debido al inicio de un operativo de recuperación de espacios públicos que obstruían el tránsito en el kilómetro 10 de la Carretera Central.

La intervención, ejecutada por la Gerencia de Fiscalización y Control con el apoyo de 700 efectivos de la Policía Nacional, buscó liberar un total de 2,347.40 metros cuadrados y 280 metros lineales de vía metropolitana.

En el lugar se inició el retiro de 20 lotes que albergaban edificaciones de hasta cinco niveles, un mercado y un grifo, los cuales ocupaban el área de manera irregular por más de 20 años.

Detalles del plan de desvíos

A fin de garantizar la fluidez del tránsito durante las labores de demolición y limpieza, la Gerencia de Movilidad Urbana y EMAPE han implementado rutas alternas para transporte liviano y pesado, que iniciará desde la medianoche de este sábado.

Vehículos livianos: Los conductores que transiten por la zona deberán desviarse por las avenidas Central, 26 de Mayo, Santa María y la avenida Miraflores.

Desvío de tránsito vehicular en Nicolás Ayllón para vehículos livianos

Vehículos pesados: Las unidades de gran tonelaje tienen restringido el paso por las vías locales mencionadas y deberán circular obligatoriamente por las avenidas Esperanza, Nueva Esperanza y Marco Puente Llanos.

Desvío de tránsito vehicular en Nicolás Ayllón para vehículos pesados

De ese modo, las autoridades municipales instan a los usuarios a respetar la señalización vertical instalada y seguir las indicaciones de los inspectores de movilidad urbana desplegados en los puntos críticos para evitar contratiempos.