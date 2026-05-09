Resumen

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Municipalidad de Lima realiza operativo de desalojo en Av. Nicolás Ayllón en Ate. (Foto: Municipalidad de Lima)
Municipalidad de Lima realiza operativo de desalojo en Av. Nicolás Ayllón en Ate. (Foto: Municipalidad de Lima)
Por Redacción EC

La Municipalidad de Lima ejecutó desde la madrugada del 9 de mayo un operativo de recuperación de espacios públicos en la cuadra 66 de la avenida Nicolás Ayllón, en el distrito de Ate, a la altura del kilómetro 10 de la Carretera Central. El objetivo central de la medida es liberar el área para las obras de ampliación de la vía.