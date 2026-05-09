La Municipalidad de Lima ejecutó desde la madrugada del 9 de mayo un operativo de recuperación de espacios públicos en la cuadra 66 de la avenida Nicolás Ayllón, en el distrito de Ate, a la altura del kilómetro 10 de la Carretera Central. El objetivo central de la medida es liberar el área para las obras de ampliación de la vía.

La acción municipal alcanza en total unos 2.347,40 metros cuadrados y 280 metros lineales que, según la comuna, han sido ocupados de forma irregular. Son unos 20 inmuebles que incluyen edificaciones de varios niveles, un mercado y un grifo.

Municipalidad de Lima realiza operativo de desalojo en Av. Nicolás Ayllón en Ate. (Foto: Municipalidad de Lima)

Municipalidad de Lima realiza operativo de desalojo en Av. Nicolás Ayllón en Ate. (Foto: Municipalidad de Lima)

“Lamentablemente han sido predios que han venido ocupando indebidamente una vía metropolitana, aproximadamente 20 predios (...) Las disculpas del caso porque esta recuperación ha llevado a un desvíos de rutas”, explicó a RPP Mariela Falla, gerente de Fiscalización y Control de la comuna metropolitana.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento que como parte de la recuperación de espacios públicos en la av. Nicolás Ayllón, se implementa el plan de desvío vehicular con el objetivo de minimizar retrasos y garantizar la fluidez del tránsito en la… pic.twitter.com/V2ECiJBCCw — Municipalidad de Lima (@MuniLima) May 9, 2026

La Gerencia de Movilidad Urbana implementa un plan de desvío vehicular desde el inicio de la jornada. Los vehículos pesados circulan por rutas alternas como las avenidas Esperanza y Nueva Esperanza. El tránsito ligero va por las avenidas Central y 26 de Mayo.

La Gerencia de Fiscalización de Lima lidera el operativo en con apoyo del municipio de Ate y la Policía Nacional. Cerca de 700 efectivos policiales y 300 agentes municipales resguardan la seguridad y el orden en el lugar. La comuna emplea maquinaria pesada, como excavadoras y cargadores frontales, para realizar las tareas de demolición y limpieza.

“Todos han sido notificados oportunamente aproximadamente en el mes de enero, cuando pedimos retirar de manera voluntaria pero después intervinieron personas de dudosa procedencia que impidieron que saquen sus productos o sus bienes y esa ha sido un poco la demora”, precisó la funcionaria. La comuna limeña dice que apoyó con el desalojo y traslado de material a distritos como San Juan de Miraflores, El Agustino y Puente Piedra.