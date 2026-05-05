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Resumen

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Ha pasado más de una semana desde que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) asumió oficialmente la emisión de licencias de conducir de Clase A. Así, en la empresa Circuito Vial Lima Norte S.A.C., ubicada en el jirón Flor de Arayanes 361, en el distrito de Comas, se realizan las evaluaciones de manejo y la emisión de licencias por concesión otorgada por la municipalidad. Sin embargo, El Comercio constató que sus trabajadores no figuran en planilla para operar formalmente.

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A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
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