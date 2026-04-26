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Resumen

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Los trámites para obtener una licencia de conducir ya no son como los ciudadanos estaban acostumbrados. En la capital, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dejó de tener facultades para emitir brevetes, y esa competencia pasó a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Con este cambio, se modificaron varios aspectos del proceso. Por ejemplo, la empresa que se encargaba de evaluar a los conductores de automóviles —el Touring y Automóvil Club del Perú— ya no cumple esa función. En su lugar, una empresa ubicada en Comas asumió la evaluación, lo que generó confusión y caos entre los postulantes.

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A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
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