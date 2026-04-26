Esto es así desde el miércoles 22 de abril, tras la culminación del proceso de transferencia de funciones en materia de transporte terrestre, oficializado mediante la Resolución Ministerial N.° 040-2026-MTC/01.02, del 28 de enero del presente año.

Las modificaciones

Con este cambio, la comuna limeña asume de manera integral el proceso de obtención de brevetes de clase A, necesarios para conducir vehículos de cuatro ruedas o más (uso particular, transporte de pasajeros o de carga). En el caso de las licencias de clase B (motos), el Touring continúa realizando las evaluaciones a los postulantes. Sin embargo, ya no será el MTC el que emita las licencias para motocicletas y mototaxis, sino la MML.

Anuncio de la MML sobre sus nuevas competencias en los trámites de licencias. Foto: MML.

La competencia de la municipalidad respecto a las licencias de clase A incluye las evaluaciones de conocimientos, los exámenes de manejo y la emisión de licencias, tanto para nuevos conductores como para revalidaciones, recategorizaciones y duplicados.

La Municipalidad Metropolitana también será responsable de autorizar a los establecimientos de salud habilitados para emitir los certificados médicos requeridos para obtener una licencia de conducir.

Por otro lado, el MTC continuará a cargo de la rectoría del sistema nacional, incluyendo la normativa, la supervisión y la administración de los registros, además de mantener su portal para consultas sobre licencias e infracciones.

El caos ocurrido en Comas

Una de las principales modificaciones que trajo esta resolución fue el traslado del local de evaluación y emisión de licencias de clase A al Concesionario Circuito Vial Lima Norte S.A.C., ubicado en el jirón Flor de Arrayanes 361, en el distrito de Comas.

El nuevo centro donde se evalúa a los conductores y se tramitan los brevetes está ubicado en Comas. Foto: gob.pe.

El procedimiento mantiene las etapas previamente establecidas; los exámenes médicos deben realizarse exclusivamente en centros autorizados, que continúan operando con normalidad y emiten los certificados requeridos como primer paso.

El cambio radica en que, una vez aprobado el examen médico, el interesado debe acudir de manera presencial al local de Comas para rendir la evaluación teórica sobre normas de tránsito y, posteriormente, la prueba práctica de manejo.

Se generó un problema, ya que decenas de ciudadanos acudieron desde tempranas horas al nuevo centro de evaluación, pero se enfrentaron a largas colas, demoras prolongadas y fallas en el sistema durante el primer día —el 22 de abril—, cuando la Municipalidad Metropolitana de Lima asumió la emisión de licencias de conducir.

Los usuarios denunciaron que, pese a llegar desde las seis de la mañana, no pudieron avanzar en sus trámites debido a problemas de operatividad.

Antecedentes y propuestas de mejora

Esta decisión tiene toda una historia detrás. En diálogo con El Comercio, el abogado especialista en transporte y fundador de la organización Luz Ámbar, Luis Quispe Candia (también candidato a diputado), señaló que en otros departamentos del Perú las entidades encargadas de emitir licencias de conducir son los gobiernos regionales, y no el MTC. “Solo faltaba que en Lima sea la MML. Ahora finalmente se han transferido esas competencias, pero esto no viene de ahora. Son antecedentes legales que datan de normativas de 2009 y que hoy se han materializado en esta resolución del 2026”, indicó.

Asimismo, consideró que la Municipalidad de Lima no estuvo preparada para asumir el cambio. “La Municipalidad de Lima ha tenido que prepararse desde hace muchísimo tiempo. Pero parece que no estuvo lista para este proceso; de lo contrario, no se habrían generado todos estos problemas (…). Respecto al local de Comas para realizar los trámites, considero que debió ubicarse en un distrito más céntrico. Esa es una falta de previsión”, agregó.

También cuestionó el nivel de exigencia en las evaluaciones. “El Touring era una empresa seria, con exámenes exigentes. Ahora los exámenes son más laxos; parece que están tratando de facilitarlos. Se entiende que el motivo de este traslado de competencias era descentralizar la carga del MTC, pero también hay que reconocer que, en regiones, la medida se ha visto afectada por acciones irregulares de algunos gobiernos regionales, que no han cumplido debidamente su responsabilidad”, sostuvo.

En esa línea, advirtió que el modelo debe ser revisado. “Por ello, no deberían ser únicamente los gobiernos regionales los encargados de tramitar este documento, y en el caso de Lima no debería ser solo la MML. Se deben establecer convenios con asociaciones sin fines de lucro que demuestren solvencia moral y económica, enfocadas en cuidar su prestigio”, concluyó.

Especialistas consideran que la sede para evaluar y emitir brevetes debería ubicarse en un distrito más céntrico. Foto: gob.pe.

Por su parte, el director de la Cámara Internacional de la Logística del Transporte, Martín Ojeda, señaló a El Comercio que este traslado de funciones no solo respondería a la descentralización de competencias del MTC, sino también a la búsqueda de infraestructuras más grandes y modernas, así como a un mayor apoyo interinstitucional con nuevas empresas.

“Parece que el Touring ya no tiene la fuerza de antes, por la baja coordinación que en su momento tuvo con el MTC, por lo que la MML no lo priorizó (…). También hay que reconocer que el sistema del MTC venía colapsando y que existían irregularidades en los centros de evaluación. Veremos cómo funciona ahora con la MML”, añadió.

Este Diario también se contactó con la Municipalidad Metropolitana de Lima, que indicó que en los próximos días brindará mayores detalles ante los medios de comunicación.