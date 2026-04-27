Invitado de honor en la FIL de Buenos Aires, Redefiniendo la lectura y un caos en el nuevo proceso de emisión de brevetes

En el Semáforo de este lunes 27 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el Perú estuvo presente en la reciente Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Segundo, la nueva biblioteca de la Universidad de Lima que redefine los espacios de lectura y aprendizaje. Finalmente, el caos absoluto que significó la transición del proceso de emisión de brevetes del MTC a la MML.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO





🟢INVITADO DE HONOR EN LA FIL de BUENOS AIRES

El Perú participa como invitado de honor en la 50.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, marcando un hecho histórico al ser el primer país con esta distinción. Presenta más de 770 títulos y 4.300 ejemplares, además de una amplia agenda cultural con autores y actividades. Su presencia busca destacar la diversidad literaria peruana, fortalecer vínculos culturales con Argentina y posicionar su producción editorial en el ámbito internacional.

🟢REDEFINIENDO LA LECTURA

La nueva biblioteca de la Universidad de Lima es un edificio de siete pisos y 18 mil m² que replantea el concepto tradicional de estos espacios. Diseñada bajo el modelo “learning commons”, combina áreas silenciosas con salas de trabajo grupal, fomentando la colaboración. Cuenta con estanterías abiertas, acceso digital a recursos y tecnología para la investigación. Más que un depósito de libros, busca ser un espacio dinámico donde los estudiantes interactúan, generan ideas y permanecen más tiempo en el campus.

🔴COMPLETO CAOS EN LAS EMISIONES DE BREVETES

El traspaso de la emisión de licencias de conducir del MTC a la Municipalidad de Lima ha estado marcado por desorden y confusión. Desde el inicio, el nuevo sistema generó largas colas, retrasos y falta de información clara para los postulantes, especialmente por el cambio de sede hacia Comas. La transición evidenció problemas logísticos y escasa preparación, afectando a usuarios que no entendían los nuevos pasos. Más que agilizar el trámite, el proceso ha comenzado con caos e incertidumbre.