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Invitado de honor en la FIL de Buenos Aires, Redefiniendo la lectura y un caos en el nuevo proceso de emisión de brevetes

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 27 de abril.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

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    Resumen

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    Perú se hace presente como invitado de honor en la FIL Buenos Aires 2026. (Foto: Andina)
    Perú se hace presente como invitado de honor en la FIL Buenos Aires 2026. (Foto: Andina)

    En el Semáforo de este lunes 27 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el Perú estuvo presente en la reciente Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Segundo, la nueva biblioteca de la Universidad de Lima que redefine los espacios de lectura y aprendizaje. Finalmente, el caos absoluto que significó la transición del proceso de emisión de brevetes del MTC a la MML.

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