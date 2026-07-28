Para el economista y presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), Martín Naranjo, el Perú requiere de inversión en infraestructura y en una red de protección social que beneficie a su ciudadanía. En conversación con El Comercio, Naranjo, quien presentará este 3 de agosto su libro ‘Ideas Errantes’ en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL), sostuvo que la dinámica de la inversión pública debe considerar dónde puede haber un mayor impacto en la inclusión de la sociedad.

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¿Cómo surge la idea de hacer el libro ‘Ideas Errantes’ y concentrar diversas de sus columnas de opinión?

El libro ha devenido en una cosa que no sabemos qué es (ríe), por eso el título: son ideas errantes.

Hay un concepto bien interesante de Econometría: puedes tener movimientos cada uno por su lado, pero finalmente están relacionados. Eso se llama cointegración, se ve regularmente en la vida. Cuando miras estas ideas, parece que cada una va por su lado, pero realmente están relacionadas y eso hace que veamos el mundo desde una perspectiva sistémica.

Dentro del libro haces una crítica al populismo, además de la presencia de una emocionalidad frente al tecnicismo. ¿Cuando esto sucede en la sociedad, hay una desconexión de la población con lo técnico?

La economía es sentido común. Lo puedes hacer tan abstracto o matematizado, pero lo esencial es un problema de lo que quieres y puedes. Ese es todo el problema económico en cualquier momento. Nuestra sociedad enfrenta problemas económicos todo el tiempo.

A finales de los ochenta e inicios de los noventa trabajé en la Universidad de Pensilvania, en un equipo liderado por el doctor y nobel de Economía Lawrence Klein y mi jefe directo era el doctor Albert Ando. Yo manejaba modelos económicos y Klein me decía: “Tienes que estar seguro de que es compatible con el sentido común”. Hay cosas que parecen que no son compatibles y hay pensar por qué lo son. Es una lección de vida.

Por otro lado, Ando en un taller de macroeconomía preguntó tras una presentación: “¿cuál es la relevancia?”. Entonces, te enamoras del resultado teórico, de la presentación o de la matemática que usas y la pregunta es: ¿cuál es la relevancia? Entonces, esa desconexión es más responsabilidad de la academia. Yo creo que hay un trabajo de conectar a los generadores de conocimiento con los consumidores de conocimiento. Es trabajo de intermediación.

¿Este problema también sucede en la política, al momento de informar a la sociedad sobre temas técnicos?

Sin duda. Es más fácil escribir en difícil, escribir largo que condensar. Buena parte del esfuerzo es cómo transmitir algo abstracto con ilustraciones muy concretas. Quizá ese es el esfuerzo de algunos o de todos los artículos.

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¿Qué se debe tratar para disminuir los niveles de populismo y para que las autoridades y las personas comiencen a discutir desde el ámbito técnico?

El populismo sobrevive porque queremos creer que eso va a funcionar. La definición de populismo es cuando entras en senderos que no son sostenibles. También pasa en nuestras decisiones de vida. La decisión populista atañe a estas soluciones aparentes de muy corto plazo, pero que te complican la vida.

¿Cómo observa el liderazgo en el país? ¿Hay una defensa a las instituciones?

Hay momentos electorales donde el populismo es más fácil de vender, adquiere más vitalidad y más difícil de discriminar. Luego hay etapas posteriores donde hay que gobernar y es más racional. No deja de ser emocional, pero hay que hacer las cosas eficientemente y solucionar los problemas adecuadamente.

Hay un rol de toda la sociedad y en particular de los líderes empresariales y los líderes gremiales sobre cuáles son las instituciones que deberíamos respetar. El camino institucional por donde transitamos es el que debemos tener mucha claridad: cuál es la institucionalidad deseada en conjunto, toda la sociedad civil, los gremios, empresas, el gobierno y el Congreso, debemos tener mucha claridad. A partir de eso, ver cómo la mejoramos.

“Nuestra propia diversidad nos obliga a unirnos de manera distinta, pero eso requiere de inversión seria en infraestructura que nos conecte y en una red de protección social que nos proteja a todos“.



¿Observa liderazgo empresarial desde los segmentos juveniles?

Cada vez veo más jóvenes a todos los líderes. Veo con mucho optimismo las capacidades de nuestra juventud, realmente notable. Tenemos jóvenes espectaculares en diferentes frentes.

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En el libro señala las complejidades de la inclusión financiera. Menciona aspectos como la conectividad, las telecomunicaciones, la energía y el capital humano, entre otros. ¿También hace falta la motivación política o de las autoridades para que esta inclusión llegue a zonas de baja población?

La inclusión financiera es un tipo de inclusión. Tienes que incorporar a toda la sociedad en el diálogo, en la representación y en diferentes aspectos. Pero la inclusión per sé no sucede en el aire. Sucede sobre la base de un sustrato físico que son las redes de carretera, las de comunicación, la capacidad de comunicar por internet, la telefonía, el agua de desagüe, infraestructura y hay redes adicionales que son de protección social. Ese es el sustrato físico de la inclusión.

La inclusión financiera te permite ejercer tu ciudadanía económica, pero la ciudadanía tiene otros múltiples frentes. Es un tema de entender que son múltiples las redes que tienen que superponerse. El mensaje detrás es: El rol del Estado o la dinámica de la inversión pública debería tener como un parámetro el dónde hay un mayor impacto para la inclusión.

“El Perú tiene un problema de integración de largo plazo”.



El libro habla también de atender los problemas de emergencia -corto plazo- y los estructurales. ¿Cuáles considera que son estos problemas que debe resolver el nuevo gobierno?

Jack Welch, ex CEO de General Electric, decía que cualquiera puede gestionar el corto plazo y cualquiera puede gestionar el largo plazo, pero tratar los dos te hace un extraordinario gerente general, CEO o líder.

Sin duda, el Perú tiene un problema de integración de largo plazo y donde hay que invertir mucho en infraestructura física y de protección. Nuestra propia diversidad nos obliga a unirnos de manera distinta, pero eso requiere de inversión seria en infraestructura que nos conecte y en una red de protección social que nos proteja a todos.

¿Se observan problemas adicionales?

Hay otros más. Una de las cosas más fundamentales es preservar la institucionalidad democrática y el estado de derecho. Si en eso estamos de acuerdo, lo demás es cuestión de avanzar en orden.