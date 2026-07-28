Para el economista y presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), Martín Naranjo, el Perú requiere de inversión en infraestructura y en una red de protección social que beneficie a su ciudadanía. En conversación con El Comercio, Naranjo, quien presentará este 3 de agosto su libro ‘Ideas Errantes’ en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL), sostuvo que la dinámica de la inversión pública debe considerar dónde puede haber un mayor impacto en la inclusión de la sociedad.