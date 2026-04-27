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En Comas ahora se entregarán brevetes de clase A. Foto: América Noticias
En Comas ahora se entregarán brevetes de clase A. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Largas colas se reportaron en el Jirón Flor de Arrayanes 361, Comas, donde ahora se emiten licencias de conducir clase A para Lima Metropolitana, luego que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) asumió las competencias en reemplazo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

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