Largas colas se reportaron en el Jirón Flor de Arrayanes 361, Comas, donde ahora se emiten licencias de conducir clase A para Lima Metropolitana, luego que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) asumió las competencias en reemplazo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Para América Noticias, el gerente de Movilidad Urbana de la MML, Alberto Peralta, indicó que desde el miércoles viene funcionando el Consorcio Vial Norte, concesionario autorizado por el MTC.

“Este el centro de emisión de licencias. Luego de haber dado el examen de conocimiento, médico y habilidades, pueden ya los que han aprobado o quieran hacer alguna revalidación, pagar 14.70 soles, para que en el día se pueda recoger (brevetes) en forma presencial”, precisó.

El funcionario sostuvo que evalúan la habilitación de centros médicos a menor costo para las personas que deseen iniciar el proceso de obtener una licencia de conducir.

Respecto a las demoras denunciadas por los usuarios, Peralta indicó que se trata de “intermitencias y situaciones que han generado retraso” pues es un sistema de más de 15 años de antiguedad.

Asimismo, recalcó que durante este traspaso de funciones, que ocurrió el jueves pasado, hubo acumulación de ciudadanos realizando trámites durante el fin de semana lo que generó “un poco de desorden”.

“Ya se está nivelando y la cantidad de usuarios está bajando”, detalló al matinal.

Sobre el presunto pago de 60 soles (derecho de piso) para llevar un vehículo particular a la prueba de manejo, dijo que esto no es cierto.

“No hemos autorizado ningún derecho de piso como se dice. De acuerdo a lo suscrito en el acuerdo, si el vehículo está en buenas condiciones, con revisión técnica a tiempo, SOAT y un seguro contra riesgos, puede llevarlo”, acotó.