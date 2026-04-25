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Según informaron los miembros de su comunidad, el joven se dedicaba a la minería artesanal. Foto: captura de Facebook/Prensa Libre
Según informaron los miembros de su comunidad, el joven se dedicaba a la minería artesanal. Foto: captura de Facebook/Prensa Libre
Por Redacción EC

La Policía de la región de La Libertad comunicó que han abierto un proceso de investigación contra dos suboficiales tras hallar el cadáver de un joven de 22 años, en una quebrada del distrito de Sayapullo, provincia de Gran Chimú.

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