La Policía de la región de La Libertad comunicó que han abierto un proceso de investigación contra dos suboficiales tras hallar el cadáver de un joven de 22 años, en una quebrada del distrito de Sayapullo, provincia de Gran Chimú.

La víctima, identificada como Santos Primitivo Marquina Polo, pertenecía a las rondas campesinas del distrito y fue intervenido por los suboficiales. Según informaron los miembros de su comunidad, este se dedicaba a la minería artesanal.

En el parte redactado por la Policía, Santos Marquina dejó una motocicleta tras advertir la presencia de los agentes junto a la plaza del pueblo. Luego habría saltado a la quebrada El Jardín, donde fue encontrado muerto. Sin embargo, esta versión no ha fue avalada por los lugareños, quienes argumentaron que el joven fue agredido.

El primer ministro detalló que cada fuerza está conformada por 200 efectivos entre la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y el serenazgo. Foto: PCM

Ante los reclamos de los ronderos, quienes acusan a los agentes de haber asesinado a Santos, el general Franco Moreno, jefe de la Región Policial de La Libertad, indicó que las investigaciones determinarán las posibles responsabilidades por parte de los suboficiales.

Los pobladores piden que se observen las cámaras de videovigilancia de la zona para esclarecer lo hechos.