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Resumen

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En medio de una serie de irregularidades durante la jornada electoral, que poco a poco están saliendo a la luz —al punto de que Piero Corvetto ha renunciado a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)—, un nuevo informe de la Contraloría General de la República (CGR) revela que el desorden vivido durante las elecciones del 12 de abril no fue accidental, sino que era de conocimiento de los funcionarios de la ONPE desde días antes de los comicios. Esto se debió al retraso en la instalación de equipos informáticos que, pese al elevado presupuesto de S/41 millones que la entidad solicitó para adquirirlos, en muchos casos nunca fueron utilizados.

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Hay cooperativas financieras confiables, hay otras que están en la mira por operaciones sospechosas, y hay un tercer grupo de cooperativas que han sido creadas exclusivamente para estafar a sus socios: les quitan todo el dinero hasta asegurarse de que no siquiera puedan pagarle a un abogado. Episodio 11 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio conducido por el periodista Juan Pablo León
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