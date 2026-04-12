Un total de 52.251 ciudadanos no votó el domingo 12 de abril, ya que el material electoral nunca llegó. En total, 187 mesas no se pudieron instalar y 13 locales de votación no recibieron los materiales que requerían: los establecimientos están ubicados en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac. Este es un panorama nunca antes visto en la capital, tratándose de los comicios con mayores complicaciones. Sin embargo, por la noche la situación dio un giro de 180 grados cuando el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acordó ampliar las elecciones generales a fin de que este lunes 13 de abril los electores afectados puedan ejercer su derecho al voto.

Cientos de ciudadanos expresaron a El Comercio que, pese a haber estado en su local de votación desde las 7 de la mañana del domingo y esperar más de cinco horas en largas colas, no pudieron votar. Tal es el caso de quienes tenían como local de sufragio el colegio Ramiro Prialé Prialé, en Lurín; el colegio Virgen de la Asunción, en San Juan de Miraflores; y el colegio San Luis Gonzaga, en Pamplona Alta, entre otros. Ante ello, los perjudicados exigieron la posibilidad de extender las votaciones hasta el día siguiente; incluso, algunos políticos solicitaron a los organismos electorales que consideraran dicha medida.

Es así que el Pleno del JNE acordó disponer que, respecto a aquellas mesas en las cuales no llegó el material electoral en Lima Metropolitana, se amplíe el plazo de instalación de mesas de sufragio hasta el 13 de abril, desde las 7:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., y el horario de votación hasta las 6:00 p.m.

Cientos de ciudadanos expresaron a El Comercio que no pudieron votar. Foto: GEC.

Los magistrados también pidieron al Ministerio de Trabajo dar facilidades para que los trabajadores puedan acudir a su local de votación este lunes.

Cabe de recordar que en un inicio la ONPE indicó que fueron 63.300 los votantes afectados correspondiente a 211 mesas de sufragio. Horas más tarde, la oficina de procesos electorales precisó que fueron 52.251 los electores que no pudieron votar, en estaban programados en 187 mesas.

Incluso, horas antes de este anuncio, surgió la duda sobre si aún existía la posibilidad de votar para quienes no tuvieron la oportunidad debido a esta situación. Sin embargo, especialistas consultados por este Diario señalaron que esta decisión se contradice con las leyes . El experto en derecho electoral José Manuel Villalobos indicó a El Comercio que esta es una situación inédita, ya que, si bien antes se ha reportado que mesas de sufragio no se instalan por problemas logísticos, nunca había ocurrido a tal magnitud en la capital.

“Nunca en el Perú se había ampliado el plazo de votación más allá de las 6:00 de la tarde. Todo ha ocurrido por fuerza mayor. Es inaudito que la ONPE no haya logrado instalar mesas porque el material nunca llegó. Y ojo, ellos han hablado de 63.300 votantes (según el primer reporte), pero no se toma en cuenta a la gente que fue a votar en la mañana y, como ocurrió todo el problema, se retiró; posteriormente, sus mesas fueron instaladas a último minuto en la tarde, resultando también perjudicados”, agregó.

Contradicción

Villalobos explicó que las leyes del sistema electoral no prevén la posibilidad de prolongar una votación hasta el día siguiente. “Es importante entender que las reglas ya están previstas y no hay ningún apartado de la Ley Orgánica de Elecciones que especifique qué hacer en una situación de esta naturaleza; por lo tanto, no es posible extender la votación”, indicó.

Este es un panorama nunca antes visto en la capital, tratándose de los comicios con mayores complicaciones. Foto: GEC.

“No es algo que la ley contemple. Lo que la ley sí establece es qué ocurre cuando una mesa no se instala: esos votos se consideran nulos. No se pueden establecer supuestos más allá de la ley”, agregó.

El experto enfatizó que “no es tan simple como implementar un nuevo dictamen para mañana. No se pueden aprobar leyes a último minuto. Son las reglas con las que hemos jugado, y lo que estas señalan es que, cuando la mesa no se instala, esos votos son nulos”.

“Sobre el sentir de la gente de a pie, por supuesto que se entiende la indignación. A mí también me parece mal que la gente no vote; claro que deberían votar, pero también debemos acogernos a lo que dice la ley”, expresó.

“La empresa contratada por la ONPE, que debía encargarse de trasladar todo el material, puede recibir sanciones penales. Quienes demoren el transporte de material electoral cometen un delito sancionado hasta con tres años de pena privativa de la libertad, según el artículo 383 de la Ley Orgánica de Elecciones”, añadió.

Pese a que los ciudadanos exigieron que los dejaran entrar, ni la Policía ni el personal de la ONPE les permitieron el ingreso. Foto: GEC.

Por otro lado, la politóloga Gabriela Vega Franco sostuvo a El Comercio que “nadie puede votar cuando la elección ya ha concluido”. Precisó que los procesos electorales son preclusivos, lo que implica la pérdida, extinción o caducidad de una etapa procesal una vez vencido su plazo. “Esto quiere decir que lo que se cierra ya no se puede volver a abrir. Si un local de votación cierra, ya no puede reabrirse. El proceso tiene sus fechas”, explicó.

“En Lima nunca había ocurrido algo así a tal nivel de magnitud. Lo que estamos viviendo es un caso ‘emblemático’; nunca hemos tenido incidencias tan graves. Todos los años hay demoras en la instalación de mesas, pero no de esta manera”, concluyó.

A través de un aviso improvisado en el ingreso, se comunicó la suspensión total de los comicios en el colegio Virgen de la Asunción, en San Juan de Miraflores.

Respuesta de la ONPE

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, pidió disculpas a los 63.300 ciudadanos que no pudieron sufragar porque no se instalaron sus mesas y anunció que la entidad realizará gestiones para que no sean multados por omisión al voto. También extendió sus disculpas a los ciudadanos que tuvieron que esperar para votar en mesas que abrieron con retraso debido al incumplimiento de la empresa contratada para trasladar el material electoral.

“La noche del viernes pasado comenzó el despliegue del material para las mesas de Lima Metropolitana y el Callao, y habíamos previsto que terminara el sábado 11; sin embargo, ese día la empresa contratada no nos proporcionó la cantidad de camiones requeridos y estos no tenían el tamaño necesario”, explicó.

Toda esta situación se produjo tras el incumplimiento de la empresa “Servicios Generales Galaga”, que debía trasladar el material necesario para llevar a cabo los comicios.