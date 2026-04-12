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Un total de 52.251 ciudadanos no votó el domingo 12 de abril, ya que el material electoral nunca llegó. En total, 187 mesas no se pudieron instalar y 13 locales de votación no recibieron los materiales que requerían: los establecimientos están ubicados en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac. Este es un panorama nunca antes visto en la capital, tratándose de los comicios con mayores complicaciones. Sin embargo, por la noche la situación dio un giro de 180 grados cuando el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acordó ampliar las elecciones generales a fin de que este lunes 13 de abril los electores afectados puedan ejercer su derecho al voto.

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