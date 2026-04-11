Desde los almacenes de la ONPE en Lurín partieron 434 unidades de transporte con material electoral y equipos informáticos hacia los 2.269 locales de votación de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, en su mayoría instituciones educativas, con miras a las elecciones del 12 de abril.

Los locales con mayor número de mesas en Lima y Callao son: la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (100 mesas), la Universidad Ricardo Palma (80), la I.E. 005 Rosa de Santa María (70), la Universidad de San Martín de Porres (65), la I.E. Emblemática Alfonso Ugarte (65), la Universidad Nacional Agraria (65), la I.E. Emblemática Alfonso Ugarte (61) y la I.E. Teresa Gonzales de Fanning (60).

En la Provincia Constitucional del Callao, los centros de votación con mayor número de mesas son: el Estadio Campolo Alcalde (46 mesas), la Universidad Nacional Federico Villarreal (42), la Universidad Nacional del Callao (40) y la I.E. Liceo Naval de Corbeta Manuel Clavero Muga (34).

Desde los almacenes de la ONPE en Lurín partieron 434 unidades de transporte con material electoral. Foto: GEC.

Detalle

Cabe resaltar que, para facilitar el voto de las personas con discapacidad visual, el organismo electoral también distribuyó 30 mil plantillas en braille a nivel nacional.

Todo el material fue trasladado desde anoche en un proceso que se prolongaría hasta cerca de las 6 a.m., con resguardo policial, según señaló Piero Corvetto, jefe de la ONPE, quien lideró el proceso. Cada una de las unidades contaba con un número de ruta que indicaba el local de votación al que estaba destinada.

“Hoy se ha marcado un hito porque esta es la coyuntura electoral más grande del país. La magnitud de la operación es casi el doble de la que tuvimos hace cinco años. Nada de esto hubiese sido posible sin el apoyo de la Policía Nacional del Perú y, en el interior del país, el apoyo de las Fuerzas Armadas”, dijo Corvetto.

Piero Corvetto, jefe de la ONPE, lideró el proceso. Foto: GEC.

“En este momento nos encontramos realizando un despliegue, como ustedes ven, para todo Lima y Callao. Comenzamos esta noche con los destinos más alejados, como Carabayllo y Ventanilla. Recuerden que estamos en Lurín, pero vamos a hacer todo lo posible para llegar a los lugares más alejados de nuestra capital y del Callao”, detalló.

También declaró que “este es un momento muy importante para nosotros porque pone en evidencia la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. Estamos cumpliendo de manera progresiva con nuestro cronograma”.

“Quiero invitar a la ciudadanía a que vote de manera informada, no solo sabiendo por quién votar, sino también cómo votar. Es fundamental, además, que los miembros de mesa se capaciten. Llamo a la responsabilidad de los electores para que acudan a las urnas debidamente informados”, agregó.

“Desde los organismos electorales hacemos un trabajo coordinado para que los ciudadanos cuenten con toda la información necesaria para ejercer su derecho al sufragio”, concluyó.

Cada una de las unidades contaba con un número de ruta que indicaba el local de votación al que estaba destinada. Foto: GEC.

Regiones

En relación con las demás regiones del Perú, la ONPE informó que durante la mañana del 28 de marzo se inició el traslado terrestre y aéreo del material electoral hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del interior del país.

La actividad se realizó desde los almacenes ubicados en su sede de Lurín hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El material electoral está conformado por cajas de sufragio y de reserva, paquetes para el coordinador del local de votación, señalética, rótulos, ánforas plegables y cabinas de votación.

Cuando se le consultó sobre el traslado de material electoral en regiones, Corvetto sostuvo que “comenzamos por los lugares más alejados. En este caso, priorizamos comunidades como Pucallpa”.

Para facilitar el voto de las personas con discapacidad visual, el organismo electoral también distribuyó 30 mil plantillas en braille a nivel nacional. Foto: GEC.

Multas por no votar

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que los ciudadanos que no acudan a votar este domingo 12 de abril, o que no instalen la mesa de sufragio (en el caso de los miembros de mesa), serán pasibles de multas establecidas en la normativa vigente.

Las sanciones económicas —detalló la institución— se aplicarán conforme a la tabla de multas electorales, actualizada a partir de una clasificación por localidad y nivel de pobreza establecida por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), así como en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente para el año 2026.

En ese contexto, las multas por no votar serán de 110 soles para quienes residan en distritos considerados no pobres (2% de la UIT), 55 soles para distritos pobres (1% de la UIT) y 27,50 soles para distritos en extrema pobreza (0,5% de la UIT).

En cuanto a los miembros de mesa, tanto titulares como suplentes que no cumplan con su deber cívico recibirán una multa única de 275 soles (equivalente al 5% de la UIT).

Transporte con material electoral

Desde los almacenes de la ONPE en Lurín partieron 434 unidades de transporte con material electoral y equipos informáticos hacia los 2.269 locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao, en su mayoría instituciones educativas, con miras a las elecciones del 12 de abril. pic.twitter.com/jwGXLufuI2 — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) April 11, 2026

Cambio de lugar de votación

Cabe resaltar que el local de votación de algunos ciudadanos podría haber cambiado. Esto se debe a reasignaciones realizadas en Lima Metropolitana, Arequipa y La Libertad, tras verificar que algunos locales no cumplían con las condiciones necesarias o se encontraban en proceso de remodelación.

Se recomienda a todos los electores reconfirmar con anticipación su local de votación ingresando al sitio web de consulta electoral de la ONPE.