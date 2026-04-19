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Resumen

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En medio de unas elecciones caracterizadas por la tardanza en la llegada del material electoral a los locales de votación, con gente indignada reclamando afuera de colegios y universidades, y una serie de cuestionamientos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), un documento clave para esclarecer por qué ocurrió esta negligencia sale a la luz. El Comercio tuvo acceso a un acta de intervención de la Contraloría General de la República (CGR) que revela situaciones informales durante el proceso logístico de la entidad.

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A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
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