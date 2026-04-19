Dicha intervención fue realizada el mismo 12 de abril, a las 12:25 p.m., en las instalaciones de la ONPE en Lurín, mientras la ciudadanía se encontraba molesta y confundida debido a que no sabía por qué el material electoral tardaba en llegar a sus locales de votación, registrándose casos en los que nunca llegó y los ciudadanos tuvieron que votar al día siguiente, en la extensión que brindó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Las observaciones

Los auditores de la Contraloría que lideraron esta visita fueron César Wildor Ordóñez Enriquez y Percy Euler Torres Corzo, quienes en el acta describieron el detalle de los procesos logísticos que siguió la ONPE. Uno de los aspectos que más llamó su atención fue que la información sobre las salidas de vehículos y horarios no se registraba mediante algún mecanismo formal, sino a través de un grupo de WhatsApp entre personal de seguridad y funcionarios.

Algunos vehículos retornaron al local tras completar sus rutas sin que exista un control documentado y sostenido de sus recorridos. Foto: Contraloría General de la República.

“Al ingresar al local de Lurín, se verificaron vehículos que realizaron la distribución del material electoral; al respecto, se solicitó al personal de seguridad el registro del último vehículo que salió del mencionado local. En respuesta, el personal de seguridad manifestó que él se encargaba de realizar un registro fotográfico de las unidades vehiculares que salían y las enviaba a un grupo de WhatsApp de funcionarios de la ONPE”, se lee en el acta.

Los auditores entrevistaron a los funcionarios Juan Antonio Phang Sánchez e Hilda Elizabeth Otoya Alvarado. Solicitaron el detalle de los vehículos y los horarios en que salieron del local de Lurín con dirección a los locales de votación desde las 00:00 horas hasta la hora de la visita de aquel 12 de abril. Los funcionarios señalaron que no tenían un reporte de los vehículos ni de los horarios, sino que toda la información se compartía en dicho grupo de WhatsApp que tenían con el personal de seguridad.

De esta manera, se evidenció que algunos vehículos retornaron al local tras completar sus rutas sin que exista un control documentado y sostenido de sus recorridos.

Además, se informó que el cronograma de transporte fue modificado el día previo, pero no contaba con una aprobación formal al momento de la revisión. “Se solicitó el sustento y/o justificación documental de la modificación del cronograma inicial del transporte del material electoral del centro de Lurín a los locales de votación. Los funcionarios alcanzaron correos electrónicos de coordinación de fecha 10 de abril de 2026 a las 12:48 p.m. con la programación de carga del material electoral”, dijeron.

Personal de la Contraloría fiscalizando en instalaciones de la ONPE. Foto: Contraloría General de la República.

Posteriormente, “alcanzaron el cronograma modificado con horarios de salida desde las 19:30 hasta las 24:00 horas del 11 de abril de 2026, el cual habría sido elaborado el mismo 11 de abril de 2026 a las 12:00, según refiere el Área de Distribución de la ONPE; sin embargo, mencionaron que este cronograma no estaría aprobado”. Esto habría generado demoras en la organización de paquetes y embalajes para el despacho de equipos correspondientes al área de Gestión de Material Electoral.

Los trabajadores de la ONPE señalaron que, en ese momento, no se encontraban laborando las personas responsables de las áreas mencionadas. “De acuerdo con la programación inicial, se contaba con 217 unidades vehiculares para el despliegue de material electoral y 217 unidades vehiculares para el despliegue de equipos informáticos. Se utilizaron adicionalmente unidades vehiculares de contingencia, sin precisar la cantidad total de estas unidades”, indicaron.

Por otro lado, el equipo de la ONPE aseguró a la Contraloría que parte del material electoral y equipos informáticos fueron devueltos al local debido a mesas de sufragio que no llegaron a instalarse.

“Se constató la presencia de personal de la ONPE que se apersonó a recoger material electoral que no habría sido entregado. Asimismo, material electoral y equipos de cómputo fueron devueltos por no haberse llegado a instalar las mesas de sufragio”, se consigna en el acta.

Parte del material electoral y equipos informáticos fueron devueltos al local debido a mesas de sufragio que no llegaron a instalarse. Foto: Contraloría General de la República.

De igual forma, se constató cómo los vehículos que salieron del local desde la noche del viernes 10 de abril, como había informado El Comercio, y que debían llegar la mañana del sábado 11, terminaron llegando al mediodía del 12 de abril (el mismo día de las elecciones). Incluso se registró que algunos vehículos recién salieron en la madrugada del domingo, y no desde el viernes. De este modo, surge la interrogante sobre a dónde fue a parar el material electoral que se retrasó y por qué no todos los vehículos salieron desde el viernes, sino que algunos lo hicieron el mismo domingo.

“Un vehículo retornó al local de Lurín a las 12:55 horas. Su conductor, identificado como Amílcar Puriz Alcanara, señaló que habría repartido a 13 locales de votación, que salió del local de Lurín a las 05:30 a.m. y que su última entrega se habría realizado en el colegio Inmaculada School a las 12:00 aproximadamente. También se constató que un vehículo llegó al local de Lurín a las 13:30, manifestando su conductor que retornaba de hacer su última entrega a las 12:30 horas en Pachacámac”, comunicó la Contraloría.

Asimismo, se registró que un vehículo llegó al local de Lurín a las 13:30, manifestando su conductor, José Luis Yatance Medina, que salió del local a las 05:00 a.m. y retornaba de hacer su última entrega a las 12:00 aproximadamente en el colegio Inmaculada Concepción. “El último vehículo que salió del local de Lurín con material electoral lo hizo a las 05:51 a.m. del 12 de abril de 2026 con dirección a Villa El Salvador, el cual contenía equipos informáticos”, concluyeron.

Descargos

Este Diario se contactó con la ONPE para solicitar sus descargos. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo ninguna respuesta.

La Fiscalía de la Nación realizó un allanamiento en el almacén de la ONPE, tras las fallas logísticas y las denuncias sobre el manejo del material electoral durante las elecciones. Foto: Contraloría General de la República.

Acusaciones

En medio de las elecciones del 12 de abril, la ONPE comunicó que la tardanza en la llegada del material electoral y el cierre de mesas en locales de votación se debieron a un incumplimiento de la empresa “Servicios Generales Galaga”, que debía trasladar el material necesario para llevar a cabo los comicios. Sin embargo, el abogado de la empresa, Cristian Castillo, responsabilizó a la ONPE por las demoras en las entregas.

Señaló que la empresa Galaga no incurrió en “ningún incumplimiento” debido a que, según refirió, “no tenían los materiales a tiempo para poder trasladarlos a los centros de votación. No teníamos qué trasladar”.

Además, este último viernes, la Fiscalía de la Nación realizó un allanamiento en el almacén de la ONPE, tras las fallas logísticas y las denuncias sobre el manejo del material electoral durante las elecciones. El fiscal provincial Ricardo Walter López García encabezó la diligencia, solicitada por la Dirección de Fiscalización de Procesos Electorales del JNE. La labor principal fue constatar la integridad del material de votación y documentar cualquier irregularidad para sustentar las investigaciones en curso.

La entidad abrió una investigación para determinar las responsabilidades detrás de las graves fallas logísticas que marcaron la jornada electoral del 12 de abril.

Acta de intervención de la Contraloría General de la República