En medio del inicio del año escolar, hay obras de infraestructura en distintos distritos de la capital, pero lo más llamativo es que se encuentran a pocos metros de colegios. De acuerdo con especialistas, esta situación reflejaría un impacto en cuanto a congestión vehicular y ruidos molestos, además de una falta de coordinación de agenda para llevar a cabo estos proyectos, que en algunos casos involucran grúas y hasta el cierre de vías.

