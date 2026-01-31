Javier Prado en pausa: los tres escenarios que evalúa la MML tras frenar el viaducto

Escuchar
Tras la “marcha blanca” y solo un día del inicio de las obras, el proyecto fue postergado y el tránsito en el tramo Frutales–El Golf se restableció. Foto: Julio Reaño / GEC.

Las quejas vecinales y el colapso vehicular obligan a frenar, al menos por ahora, una de las obras viales más cuestionadas de los últimos días. A través de un comunicado, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que el alcalde de la capital, Renzo Reggiardo, dispuso la postergación del proyecto Nueva Vía Rápida Javier Prado (Frutales - El Golf), luego de que la congestión generada por el cierre de vías desatara reclamos de vecinos y conductores.

