Municipalidad de Lima reitera suspensión de la Nueva Vía Rápida Javier Prado

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) reiteró este 10 de febrero la suspensión temporal del proyecto vial “Nueva Vía Rápida Javier Prado: Begonias – Sánchez Carrión”, tras una mesa de diálogo liderada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, junto a su homóloga de San Isidro, Nancy Vizurraga, y representantes vecinales.

El objetivo de esta pausa es someter la infraestructura a un análisis integral a cargo de una recién conformada Comisión Técnica Evaluadora, cuyos integrantes y cronograma de actividades no ha sido revelado.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/LQpQOU3MMs — Municipalidad de Lima (@MuniLima) February 10, 2026

Según informó la comuna capitalina, el proyecto permanecerá paralizado hasta que dicho grupo de trabajo emita un informe técnico final que valide o ajuste los alcances de la obra.

“Hasta que esta Comisión emita su informe técnico, el proyecto queda suspendido. La Municipalidad de Lima reitera su plena disposición de mantener diálogo abierto enfocados en la búsqueda del bien común”, señaló la MML a través de un comunicado oficial.

La Municipalidad de Lima proyecta construir un viaducto de 1.8 km que conectará Las Begonias con Arenales y que forma parte de un plan vial mayor.

Detalles de la infraestructura en evaluación

El proyecto, gestionado a través de Invermet, contempla una inversión de S/ 269 millones. La estructura principal consiste en un puente vehicular elevado de 1.8 kilómetros de longitud, con dos carriles por sentido, que conectaría la calle Las Begonias con la avenida Arenales.

Se estima que la obra beneficiaría a más de 590 000 personas de los distritos de San Isidro y Lince, reduciendo significativamente la congestión en uno de los ejes más críticos de la capital. Sin embargo, las opiniones vecinales y el impacto urbano han sido determinantes para postergar el inicio de los trabajos, que tenían un plazo de ejecución original de 540 días.