Municipalidad de Lima reitera suspensión de la Nueva Vía Rápida Javier Prado

El proyecto, gestionado a través de Invermet, contempla una inversión de S/ 269 millones
El proyecto, gestionado a través de Invermet, contempla una inversión de S/ 269 millones | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) reiteró este 10 de febrero la suspensión temporal del proyecto vial “Nueva Vía Rápida Javier Prado: Begonias – Sánchez Carrión”, tras una mesa de diálogo liderada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, junto a su homóloga de San Isidro, Nancy Vizurraga, y representantes vecinales.

