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Resumen

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Lejos de las playas y los viajes que suelen marcar las vacaciones de verano en Europa, 180 adolescentes italianos decidieron dedicar dos semanas a levantar viviendas y espacios deportivos en algunos de los sectores más vulnerables de Lima. Con palas, martillos y brochas en mano, los estudiantes, de entre 14 y 16 años, participaron en la construcción de 24 viviendas prefabricadas de madera en Lurín y dos losas deportivas en Pamplona, obras que beneficiarán a cientos de familias.

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