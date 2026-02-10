Lluvias prolongadas causan severos daños en viviendas, vías y centros de salud en Tumbes

Las lluvias de fuerte intensidad que se prolongaron por más de ocho horas durante la madrugada del sábado 7 de febrero ocasionaron severas afectaciones en la región Tumbes, dejando un total de 213 viviendas dañadas, así como cuatro establecimientos de salud, un local comunal, una iglesia y 55.5 kilómetros de caminos rurales, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

El balance fue presentado durante una reunión de emergencia realizada en la sede del Gobierno Regional de Tumbes, con la participación de la vicegobernadora regional encargada, Rosario Palacios, así como alcaldes provinciales y distritales, quienes evaluaron la magnitud de los daños provocados por las precipitaciones pluviales.

Pese a la gravedad de las afectaciones materiales, las autoridades confirmaron que no se han registrado víctimas ni personas afectadas en su salud, aunque advirtieron que la situación sigue siendo crítica en varios distritos.

COER reporta afectaciones en infraestructura y servicios tras fuertes precipitaciones en Tumbes. (Foto: Andina)

Durante el encuentro, los alcaldes alertaron sobre la falta de presupuesto para atender de manera inmediata las emergencias, señalando que la declaratoria de estado de emergencia los obliga a utilizar recursos propios, lo que limita la capacidad de respuesta frente a nuevos eventos climáticos.

En paralelo, el Gobierno Regional de Tumbes ejecuta trabajos para restablecer la transitabilidad en las vías de acceso de Casa Blanqueada y Oidor, en el distrito de San Jacinto, mientras que la municipalidad provincial viene apoyando con motobombas y maquinaria pesada en zonas críticas como el asentamiento humano Los Claveles y el barrio San José.

Asimismo, el Ejército Peruano participa en las labores de apoyo con la colocación de sacos terreros en el centro poblado Pampa Grande, como medida preventiva ante nuevas lluvias.

Más de 200 viviendas y 55 kilómetros de caminos rurales afectados por intensas lluvias en Tumbes. (Foto: Andina)

En el sector Salud, la directora regional Nancy Jiménez informó que se han constatado daños en los establecimientos de Papayal, Matapalo, El Porvenir y Aguas Verdes, principalmente por filtraciones en los techos, situación que se encuentra en evaluación para evitar la interrupción de la atención médica.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR