Lluvias prolongadas causan severos daños en viviendas, vías y centros de salud en Tumbes

Emergencia por lluvias en Tumbes deja daños materiales en varios distritos, sin víctimas. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Las lluvias de fuerte intensidad que se prolongaron por más de ocho horas durante la madrugada del sábado 7 de febrero ocasionaron severas afectaciones en la región Tumbes, dejando un total de 213 viviendas dañadas, así como cuatro establecimientos de salud, un local comunal, una iglesia y 55.5 kilómetros de caminos rurales, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

