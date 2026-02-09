Calor intenso volverá a Loreto: Senamhi prevé sensación térmica de hasta 39 °C

La región Loreto enfrentará nuevamente condiciones de calor elevado a lo largo de esta semana, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
De acuerdo con la entidad, las temperaturas máximas se moverán entre los 32 °C y 33 °C, mientras que la sensación térmica podría escalar hasta los 39 °C en determinadas zonas, sobre todo hasta mitad de semana.
El Senamhi precisó que, durante las tardes, podrían registrarse precipitaciones puntuales que ganarían intensidad conforme avancen los días. Este escenario ayudaría a moderar ligeramente los valores térmicos, aunque se mantendría la sensación de calor y humedad en gran parte del territorio loretano.
Además, la institución advirtió que entre la tarde del jueves y el lunes se presentarían tormentas en distintos puntos de la región, coincidiendo con las actividades por Carnaval y el Día de la Amistad.
En ese contexto, el director de la Dirección Zonal 8 del Senamhi, Marco Paredes, exhortó a la población a tomar precauciones frente a las altas temperaturas y los eventos de lluvia, así como a mantenerse informada mediante los avisos oficiales.