Calor intenso volverá a Loreto: Senamhi prevé sensación térmica de hasta 39 °C

Calor intenso en Loreto: Senamhi prevé sensación térmica de hasta 39 °C. Foto: Andina.
Calor intenso en Loreto: Senamhi prevé sensación térmica de hasta 39 °C. Foto: Andina.
Redacción EC

La región Loreto enfrentará nuevamente condiciones de calor elevado a lo largo de esta semana, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

