Mininter anuncia la creación de la Policía Vial Antiextorsiones y se desplegará en el Callao

Tras la aprobación del Ministerio del Interior (Mininter) y con el objetivo de combatir la inseguridad ciudadana en Lima Metropolitana y el Callao, se anunció la creacción de la Policía Vial Antiextorsiones.

El general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la Región Policial Callao, fue el encargado de difundir la novedad y señaló que el escuadrón tendrá funciones similares a la que lleva a cabo la Policía de Carreteras.

“Estos policías no están autorizados para que realicen intervenciones de tránsito, solamente están en la vía para responder a la tecnología que tenemos y en respuesta a los actos de extorsión”, explicó el general.

El conjunto será desplegado inicialmente en la avenida Néstor Gambetta, descrita como una zona amplia y con tramos oscuros donde delincuentes, fingiendo ser pasajeros, llevan a cabo acciones extorsivas contra transportistas.

En un inicio, el grupo contará con ocho vehículos que recorrerán la vía que atraviesa gran parte del distrito chalaco. Sin embargo, el lunes de la próxima semana el número de unidades crecerá a 15, según detallaron autoridades.

“ El transportista va a encontrar en la vía, cada cierto tiempo, vehículos y ahí va a ir viendo cómo la Policía va a responder . Ante un problema tiene que haber una respuesta innovadora y eso es lo que estamos anunciando”, agregó Espinoza Cuestas.

Una cobradora herida de bala en la av. Gambetta

Tan solo el último viernes 6 de febrero y a lo largo de la avenida Néstor Gambetta, una cobradora de la empresa Acorsa fue atacada por un sujeto que iba como usuario de una combi; ahora se encuentra internada en el Hospital de Ventanilla.

Según narró su esposo y conductor del vehículo, un hombre abordó la unidad en el óvalo Cantolao y al descender en el paradero Cabaña, abrió fuego contra la mujer, quien resultó herida de un disparo en la pierna.

A la mañana siguiente, un grupo de transportistas de diversas líneas bloquearon la av. Gambetta, a la altura de La Pampilla, en respuesta al ataque de la víspera y bajo lemas como “Queremos vivir”.

