A menos de dos semanas de inicio del feriado largo por Semana Santa, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció que se ha habilitarán 5 rutas alternas en la Carretera Central para evitar congestión. Además, se restringirá paso de camiones de carga durante esas fechas.

Asimismo, esta disposición serán a las unidades de carga pesada que con más de 3.5 toneladas de peso bruto vehicular, en el tramo comprendido entre el kilómetro 19 (Ñaña) y el kilómetro 145 (centro poblado de Pucará) de la mencionada vía.

El horario de restricción será desde las 20:00 horas del miércoles 1 de abril hasta las 8:00 horas del jueves 2 de abril, y el domingo 5 de abril desde las 10:00 horas hasta las 20:00 horas.

¿Cuáles serán las rutas habilitadas?

El MTC indicó que las vías serán las siguientes:

La ruta 1 se destinará a vehículos livianes y pesados de hasta tres ejes y cubre el tramo Óvalo Río Seco – Sayán – Oyón – Ambo.

se destinará a vehículos livianes y pesados de hasta tres ejes y cubre el tramo Óvalo Río Seco – Sayán – Oyón – Ambo. La ruta 2 está reservada para vehículos livianos y comprende el tramo Huaral – Acos – Huayllay – Desvío Cochamarca – Desvío Cerro de Pasco.

está reservada para vehículos livianos y comprende el tramo Huaral – Acos – Huayllay – Desvío Cochamarca – Desvío Cerro de Pasco. La ruta 3 , por la que solo podrán transitar vehículos livianos y pesados de hasta tres ejes, cubre el tramo Lima – Canta – Huayllay – Desvío Cochamarca – Desvío Cerro de Pasco.

, por la que solo podrán transitar vehículos livianos y pesados de hasta tres ejes, cubre el tramo Lima – Canta – Huayllay – Desvío Cochamarca – Desvío Cerro de Pasco. La ruta 4 que abarca el tramo Cañete – Lunahuaná – Desvío Yauyos – Huancayo. Se ha reservado su uso para vehículos livianos y pesados de hasta 3 ejes, exceptuando a buses de dos pisos.

que abarca el tramo Cañete – Lunahuaná – Desvío Yauyos – Huancayo. Se ha reservado su uso para vehículos livianos y pesados de hasta 3 ejes, exceptuando a buses de dos pisos. Finalmente, la ruta 5 comprenderá el tramo Pisco – Pámpano – Rumichaca – Plazapata – Huancavelica – Izcuchaca – Huancayo, y se destinará a los vehículos livianos y pesados de hasta 2 ejes.