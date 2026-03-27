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El MTC dispuso la restricción temporal del tránsito de vehículos de carga pesada. Foto: MTC
El MTC dispuso la restricción temporal del tránsito de vehículos de carga pesada. Foto: MTC
Por Redacción EC

A menos de dos semanas de inicio del feriado largo por Semana Santa, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció que se ha habilitarán 5 rutas alternas en la Carretera Central para evitar congestión. Además, se restringirá paso de camiones de carga durante esas fechas.

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