La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) anunció la ejecución de 1,500 operativos a nivel nacional durante el feriado de Semana Santa, como parte del plan “Viaje Seguro”. Estas acciones buscan reforzar la fiscalización del transporte y prevenir accidentes en las principales vías del país.

El operativo contará con el despliegue de aproximadamente 900 inspectores en puntos estratégicos de la Red Vial Nacional y en terminales terrestres, donde se concentra el mayor flujo de pasajeros en estas fechas.

Durante las intervenciones, las autoridades realizarán controles documentarios a vehículos de transporte de pasajeros, carga y unidades particulares.

SUTRAN recomienda a la ciudadanía utilizar el aplicativo gratuito “Viaje Seguro”. (Foto: Buenos Días Perú)

Entre los documentos exigidos figuran la autorización de transporte, el SOAT, el certificado de inspección técnica vehicular (CITV) y la licencia de conducir vigente.

Asimismo, se verificará el estado técnico de los vehículos, incluyendo neumáticos, parabrisas y retrovisores, con el objetivo de garantizar condiciones mínimas de seguridad para la circulación en carretera.

Como parte de las medidas especiales por Semana Santa, se aplicarán restricciones de tránsito en la Carretera Central, específicamente entre los kilómetros 19 (Ñaña) y 145 (Pucará), en horarios determinados para reducir la congestión vehicular.

SUTRAN proyecta un incremento de entre 6% y 8% en el número de viajeros respecto al año anterior. (Foto: Difusión)

Estas acciones se desarrollarán de manera articulada con la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía y otras entidades, incluyendo la Sunafil, que supervisará las condiciones laborales de los conductores durante los operativos.

Finalmente, SUTRAN proyecta un incremento de entre 6% y 8% en el número de viajeros respecto al año anterior, cuando se movilizaron más de 1 millón 370 mil pasajeros, lo que refuerza la importancia de estas medidas de control y prevención en todo el país. Además, la entidad informó que el plan “Viaje Seguro” se ampliará hasta el lunes 6 de abril.