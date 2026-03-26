Resumen

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SUTRAN Anunció la ejecución de 1,500 operativos a nivel nacional durante el feriado de Semana Santa. (Foto: SUTRAN)
SUTRAN Anunció la ejecución de 1,500 operativos a nivel nacional durante el feriado de Semana Santa. (Foto: SUTRAN)
Por Redacción EC

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) anunció la ejecución de 1,500 operativos a nivel nacional durante el feriado de Semana Santa, como parte del plan “Viaje Seguro”. Estas acciones buscan reforzar la fiscalización del transporte y prevenir accidentes en las principales vías del país.

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