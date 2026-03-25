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Resumen

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Luego de un año y medio de investigación y la elaboración de cinco observatorios sobre el crimen y la violencia, el Banco de Ideas Credicorp y el BCP, en alianza con Capital Humano y Social, presentaron el informe titulado “Propuestas contra la inseguridad ciudadana”. Se trata de un documento que busca aportar insumos técnicos al debate electoral en materia de seguridad ciudadana, dirigidos a quienes aspiran a gobernar. El Comercio estuvo presente en el lanzamiento y también conversó con los ponentes sobre el proceso.

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A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
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InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.