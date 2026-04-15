Resumen

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Campaña de #NoTePases trabaja incansablemente para fomentar un tránsito y transporte más seguro y responsable.
Campaña de #NoTePases trabaja incansablemente para fomentar un tránsito y transporte más seguro y responsable.
Por Redacción EC

Por tercer año consecutivo, el equipo de #NoTePases llevó adelante la campaña de Papeletas Ciudadanas, convirtiendo a cada uno de sus lectores en un atento fiscalizador que promueva la educación vial y la prevención de infracciones en las carreteras del país.

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