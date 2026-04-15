Por tercer año consecutivo, el equipo de #NoTePases llevó adelante la campaña de Papeletas Ciudadanas, convirtiendo a cada uno de sus lectores en un atento fiscalizador que promueva la educación vial y la prevención de infracciones en las carreteras del país.

Este 2026, gracias al auspicio de SOAT Mapfre y Mitsubishi, El Comercio no solo logró superar la valla de 2.000 denuncias enviadas a la Sutran para que se conviertan en sanciones efectivas alineadas a la normativa vigente; sino que también amplió su alcance al recibir reportes por cualquier infracción al Reglamento Nacional de Tránsito (RNT) en vías como la Panamericana Sur, Panamericana Norte y la Carretera Central.

En consecuencia, la plataforma que inicialmente se enfocaba en recibir denuncias por invasiones al carril de emergencia, ahora también recopila evidencia audiovisual sobre infracciones como circular en sentido contrario, exceder los límites de velocidad, realizar paradas en zonas prohibidas o efectuar maniobras peligrosas.

Cabe recordar que la invasión a las bermas -nombre técnico de las vías auxiliares- es identificado como la falta G11 del RNT, se considera una infracción grave y se sanciona con una multa de 8% de una UT (440 soles según su valor en el 2026) y la pérdida de 20 puntos en el carnet de conducir.

Es importante que las vías auxiliares permanezcan libres para que el personal de rescate atienda raudamente cualquier imprevisto. Invadirlas no solo impide la solución de una urgencia: puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Tras informar sobre la ampliación del sistema de Papeletas Ciudadanas, el equipo de #NoTePases recibió más de 550 reportes.

- Puente entre ciudadanía y autoridad -

El sistema detrás de la campaña de #NoTePases se sostiene principalmente en la participación ciudadana. Por ello, resulta fundamental que nuestros lectores contacten al equipo de la campaña a través del WhatsApp +51 937 714 189.

A través de dicha vía, el ciudadano deberá enviar un video en alta calidad en el que se pueda ver con claridad la placa del vehículo infractor, y un mensaje detallando la infracción, además de la fecha, hora, ubicación (kilómetro y distrito) y sentido de la carretera en la que fue registrada.

Con el registro audiovisual que nos envíes, el equipo de la campaña #NoTePases formulará papeletas ciudadanas, un sistema que, amparado por el Reglamento Nacional de Tránsito, permite a cualquier peruano presentar una denuncia contra choferes que cometen una infracción.

Además de videos e imágenes de los vehículos invadiendo la auxiliar de la Panamericana Sur, uno de los datos que incluimos es el nombre del propietario de la unidad.

Este mecanismo es posible gracias al auspicio de SOAT Mapfre y Mitsubishi, que respaldan la iniciativa orientada a fortalecer la seguridad vial mediante el uso de herramientas digitales y la colaboración ciudadana.

Durante el desarrollo de esta campaña, representantes de la Sutran resaltaron que el trabajo conjunto con la ciudadanía y los medios de comunicación resulta clave para cumplir con las funciones de fiscalización.

Además, indicaron que su trabajo no puede operar de manera aislada y que la participación de los usuarios de las vías aporta información relevante para identificar conductas indebidas.

“En ese contexto, destacamos la iniciativa impulsada por El Comercio, que promueve la participación de la ciudadanía en la identificación de conductas infractoras al tránsito en la red vial nacional. Dar a conocer estas acciones cumple una función preventiva y disuasiva al advertir estas infracciones y que no queden impunes”, expresó en su momento Diter Torres, subgerente de Fiscalización de Tránsito de la Sutran.

Torres también mencionó que las instituciones privadas y estatales son aliados estratégicos para identificar faltas al Reglamento Nacional de Tránsito (RNT) y poder disuadirlas en favor de la seguridad ciudadana.

- Educación vial y conciencia -

Desde el 2018, la campaña #NoTePases ha trabajado incansablemente para fomentar un tránsito y transporte más seguro y responsable.

Por ello, es importante resaltar que el objetivo principal de esta iniciativa no es solo castigar a los infractores, sino también generar conciencia colectiva sobre la importancia de respetar las normas de tránsito.

El exjefe de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP), coronel (r) Franklin Barreto, destacó en conversación con El Comercio el aporte de este tipo de iniciativas para la sociedad.

“El balance siempre será positivo porque están visibilizando conductas que lamentablemente ya tenemos muy normalizadas. Los infractores de tránsito tratan de aprovechar cualquier situación para anteponer su conveniencia sobre el bienestar general. La campaña que ha impulsado El Comercio tiene una gran repercusión no solo en la sociedad sino que contribuya a esta falta de educación vial”, resalta Barreto.

El coronel lamenta, además, que el Estado aún no haya podido cumplir hasta ahora en una efectiva educación vial. Esta campaña “lo que ha intentado es justamente actuar ante esa ausencia del Estado”, menciona.

Barreto destaca también que #NoTePases haya encontrado la forma de que las denuncias ciudadanas, contempladas en la normativa nacional, se conviertan en sanciones efectivas. “Hace pocos años revisaba las placas que denunciaban los ciudadanos y no figuraban las sanciones, pero este año revisé algunas placas de su campaña y he podido verificar que sí se encuentran como infracciones en el sistema”, apuntó Barreto.

“Durante décadas los ciudadanos se volvieron insensibles ante la burla de las normas de tránsito. Este tipo de campañas sirven para despertarnos como ciudadanos y saber que podemos ser parte del cambio. Si bien aún nos falta mayor educación vial, podemos ir actuando desde el sentido común”, añade Barreto.