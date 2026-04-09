Resumen

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Según dijeron, su objetivo es mitigar el impacto del incremento sostenido en el precio del diésel | (Foto: Freepik)
Según dijeron, su objetivo es mitigar el impacto del incremento sostenido en el precio del diésel | (Foto: Freepik)
Por Redacción EC

Los gremios de transporte terrestre de pasajeros y carga solicitaron formalmente a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) un subsidio excepcional al combustible, advirtiendo que, de no concretarse, iniciarán un paro nacional indefinido a partir del 15 de abril.

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