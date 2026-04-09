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Transportistas exigen subsidio de combustible al Ejecutivo y advierten con paro nacional
Los operadores de transporte terrestre de pasajeros y carga solicitaron al Gobierno un Decreto de Urgencia que formalice la ayuda frente al alza del diésel, exigiendo una respuesta antes del 15 de abril.
Mediante una carta dirigida al premier Luis Enrique Arroyo Sánchez, los transportistas pidieron un Decreto de Urgencia, con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para formalizar la ayuda frente al aumento del precio del diésel, lo que, según dijeron, les ha generado pérdidas económicas.
“El incremento excesivo y sostenido del diésel viene afectando directamente la estructura de costos operativos, comprometiendo la continuidad, accesibilidad y calidad del servicio a nivel nacional”, señalaron en el documento.
Para luego añadir que, a la fecha, su sector viene “operando por más de un mes en condiciones de pérdida económica, situación que resulta insostenible y que pone en grave riesgo la continuidad de nuestras operaciones”.
De ese modo, indicaron que, de no llegarse a una reunión y acuerdo que les favorezca hasta el 15 de abril, iniciarían un paro indefinido de sus actividades.
“En caso de no contarse hasta el 15 de abril de 2026 con una propuesta aprobada, los gremios han acordado la convocatoria a un paro nacional e indefinido como protesta frente a la inacción del Poder Ejecutivo”, sentenciaron.
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También afirmaron que diferentes subsectores del transporte terrestre urbano, de carga e interprovincial han tenido reuniones con el MEF para definir el monto del subsidio. Por eso, consideran que ya están listas “las condiciones técnicas necesarias” para el decreto.
Añadiendo que esta medida evitará “distorsiones” en el servicio de transporte para el usuario, sin especificaron a qué cambios se referían. Hasta el cierre de esta nota, el Ejecutivo no ha emitido ningún pronunciamiento.
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