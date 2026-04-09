Los gremios de transporte terrestre de pasajeros y carga solicitaron formalmente a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) un subsidio excepcional al combustible, advirtiendo que, de no concretarse, iniciarán un paro nacional indefinido a partir del 15 de abril.

Mediante una carta dirigida al premier Luis Enrique Arroyo Sánchez, los transportistas pidieron un Decreto de Urgencia, con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para formalizar la ayuda frente al aumento del precio del diésel, lo que, según dijeron, les ha generado pérdidas económicas.

Indicaron que, de no llegarse a una reunión y acuerdo que les favorezca hasta el 15 de abril, iniciarían un paro indefinido de sus actividades. | (Foto: Andina - Referencial)

“El incremento excesivo y sostenido del diésel viene afectando directamente la estructura de costos operativos, comprometiendo la continuidad, accesibilidad y calidad del servicio a nivel nacional”, señalaron en el documento.

Para luego añadir que, a la fecha, su sector viene “operando por más de un mes en condiciones de pérdida económica, situación que resulta insostenible y que pone en grave riesgo la continuidad de nuestras operaciones”.

De ese modo, indicaron que, de no llegarse a una reunión y acuerdo que les favorezca hasta el 15 de abril, iniciarían un paro indefinido de sus actividades.

“En caso de no contarse hasta el 15 de abril de 2026 con una propuesta aprobada, los gremios han acordado la convocatoria a un paro nacional e indefinido como protesta frente a la inacción del Poder Ejecutivo ”, sentenciaron.

Reporte en vivo de un gran aniego en Chorrillos que inunda calles, dificulta paso de vehículos y peatones cerca del Mercado Los Cedros y Mega Plaza. Agua brota de buzón abierto desde las 5 am, amenaza con ingresar al mercado y afecta a comerciantes y escolares. Urge intervención de Sedapal y municipalidad para bombeo y control.

También afirmaron que diferentes subsectores del transporte terrestre urbano, de carga e interprovincial han tenido reuniones con el MEF para definir el monto del subsidio. Por eso, consideran que ya están listas “las condiciones técnicas necesarias” para el decreto.

Añadiendo que esta medida evitará “distorsiones” en el servicio de transporte para el usuario, sin especificaron a qué cambios se referían. Hasta el cierre de esta nota, el Ejecutivo no ha emitido ningún pronunciamiento.

VIDEO RECOMENDADO: