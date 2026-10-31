La designación fue aprobada por el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo| Foto: Andina / Captura de Canal N / Composición EC
La designación fue aprobada por el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo| Foto: Andina / Captura de Canal N / Composición EC
Por Redacción EC

La Casa de la Literatura Peruana tiene un nuevo director. Se trata del abogado y analista político Ricardo Vásquez Kunze, quien fue designado por el Ministerio de Educación para asumir el cargo desde este 31 de octubre de 2026, en reemplazo de Gary Marroquín Mendoza.

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