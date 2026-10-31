La Casa de la Literatura Peruana tiene un nuevo director. Se trata del abogado y analista político Ricardo Vásquez Kunze, quien fue designado por el Ministerio de Educación para asumir el cargo desde este 31 de octubre de 2026, en reemplazo de Gary Marroquín Mendoza.

El nombramiento fue ratificado a través de la Resolución Ministerial N.° 657-2026-MINEDU, firmada por el ministro José Antonio Chang Escobedo y publicada en el diario oficial El Peruano.

RICARDO VASQUEZ KUNZE , ABOGADO ANALISTA DE POLITICA / ANDRES CUYA

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“Designar, con efectividad al 31 de octubre de 2026, al señor RICARDO ESTEBAN VASQUEZ KUNZE, en el cargo de Director de la Casa de la Literatura, dependiente del Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación”, señala el documento.

Vásquez Kunze es egresado de Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Fue jefe del Fondo Editorial del Congreso de la República entre 2016 y 2019 y laboró como asesor en la Cancillería en 2011.

Resolución del Minedu informando los cambios en la Casa de la Literatura

En su trayectoria política, Vásquez Kunze postuló al Congreso con el partido Fuerza Popular en las elecciones generales de 2016 y en los comicios extraordinarios de 2020, sin obtener un escaño en ninguna de las dos oportunidades.

Con este cambio, Vásquez Kunze asume la dirección de la Casa de la Literatura Peruana, en reemplazo de Gary Marroquín Mendoza, quien ocupaba el cargo desde octubre de 2024.

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