Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Efectivo policial muere tras caer del quinto piso de una comisaría en Cusco. Foto: composición GEC
Efectivo policial muere tras caer del quinto piso de una comisaría en Cusco. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

Un suboficial de la Policía Nacional perdió la vida tras caer del quinto piso de la Comisaría del Cusco, la madrugada de este miércoles 8 de abril. La víctima fue identificada como Jhairsiño Chirinos Bustamante.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: