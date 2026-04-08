Un suboficial de la Policía Nacional perdió la vida tras caer del quinto piso de la Comisaría del Cusco, la madrugada de este miércoles 8 de abril. La víctima fue identificada como Jhairsiño Chirinos Bustamante.

De acuerdo a las declaraciones, brindada a la prensa, del jefe de la Región Policial Cusco, Virgilio Velásquez, el agente habría intentado saltar, desde el quinto piso, a un inmueble que se encontraba al costado de la comisaría. “Lamentablemente no logró su objetivo y resbaló, cayéndose al patio de la comisaría”, precisó.

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Tras el accidente, Chirinos fue trasladado al hospital de la ciudad, donde los médicos de turno certificaron su fallecimiento.

Efectivo habría tenido una pelea anterior

El jefe policial detalló que el suboficial fue llevado a la comisaría ante un pedido de ayuda tras un altercado con dos mujeres en una discoteca del Cusco. “Supuestamente estaría divirtiéndose en compañía de dos féminas y donde se habría dado una riña con ellas. El finado habría sido agredido y solicitó apoyo de la PNP”, preciso.

En esa línea, Velásquez aseguró que, posiblemente, Chirinos habría intentado huir por temor a las sanciones que podría afrontar. “Supongo que este policía ha intentado ‘ponerse a salvo’, por así decirlo, para evadir de esta responsabilidad si es que hubiera”, aseveró.

Por su parte, el Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Penal del Cusco, representado por Divaly Cruz Borda, ha iniciado las investigaciones preliminares para determinar las causas del incidente.

En tanto, los peritos de Criminalística llegaron al establecimiento para realizar el recojo de información y la identificación del lugar de los hechos.