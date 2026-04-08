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Luis Jiménez encabezó la presentación del plan de deshacinamiento que podría beneficiar a más de 24 mil internos. (Foto: Ministerio de Justicia)
Luis Jiménez encabezó la presentación del plan de deshacinamiento que podría beneficiar a más de 24 mil internos. (Foto: Ministerio de Justicia)
Por Redacción EC

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, presentó hoy el Plan Nacional de Deshacinamiento con el que busca reducir la sobrepoblación en los centros penitenciarios del país para garantizar mejores condiciones de seguridad y gestión.

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