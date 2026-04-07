Los colegios que serán utilizados como locales de votación en las Elecciones Generales del 12 de abril no tendrán clases el viernes 10 ni el lunes 13, debido a las labores de instalación y cierre del proceso electoral, informó el Ministerio de Educación.

En total, serán 10 130 instituciones educativas —entre públicas y privadas— las que serán acondicionadas como centros de votación en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, precisó que los locales deberán estar disponibles desde el viernes hasta el lunes para garantizar el desarrollo adecuado de la jornada electoral, así lo dio a conocer el Minedu a través de una nota de prensa.

Recuperarán horas de clase

Ante la suspensión de actividades, el Minedu indicó que los colegios deberán implementar medidas para recuperar las horas lectivas perdidas, a fin de no afectar el calendario escolar.

Para ello, las direcciones regionales de Educación, las UGEL y los propios colegios deberán organizar planes que aseguren el cumplimiento de las clases programadas.

El sector también dispuso que las autoridades educativas supervisen el estado de la infraestructura escolar tras las elecciones, garantizando que los locales sean devueltos en condiciones adecuadas para el reinicio de clases.