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En total, serán 10 130 instituciones educativas las que serán acondicionadas como centros de votación. (Foto: ONPE)
En total, serán 10 130 instituciones educativas las que serán acondicionadas como centros de votación. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

Los colegios que serán utilizados como locales de votación en las Elecciones Generales del 12 de abril no tendrán clases el viernes 10 ni el lunes 13, debido a las labores de instalación y cierre del proceso electoral, informó el Ministerio de Educación.

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