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Disciplina en los colegios

“Abordar la violencia escolar es imprescindible si aspiramos a construir una sociedad pacífica, donde se respeten los derechos y las libertades individuales”.

    Daniela Ibáñez de la Puente
    Por

    Máster en Psicología Política

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    ¿Son los colegios un microcosmos de la sociedad? ¿Los problemas que observamos en las escuelas reflejan aquellos que afectan –o afectarán– a nuestro país? Después de todo, los ciudadanos del mañana se forman, en buena medida, en las aulas.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.