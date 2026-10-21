Disciplina en los colegios

¿Son los colegios un microcosmos de la sociedad? ¿Los problemas que observamos en las escuelas reflejan aquellos que afectan –o afectarán– a nuestro país? Después de todo, los ciudadanos del mañana se forman, en buena medida, en las aulas.

La escalada de la delincuencia en el Perú responde a múltiples factores sociales, económicos y políticos. En este contexto, cabe preguntarnos qué papel desempeñan los valores y las actitudes de los ciudadanos en este fenómeno. Estos se forman desde edades tempranas, particularmente durante la infancia y la adolescencia. En ese proceso, las escuelas constituyen un espacio fundamental.

Diversos estudios, como los del criminólogo David Farrington, sugieren que los jóvenes que ejercen violencia contra sus compañeros presentan conductas antisociales inclusive violentas años después de salir del colegio. Asimismo, las víctimas del acoso escolar pueden sufrir consecuencias psicológicas duraderas. La violencia escolar puede dejar secuelas mucho después de abandonar las aulas.

Por ello, abordar la violencia escolar es imprescindible si aspiramos a construir una sociedad pacífica, donde se respeten los derechos y las libertades individuales. Más allá de las discusiones sobre el castigo y las restricciones escolares, considero que existe una cuestión aún más importante: la internalización de las normas de conducta desde la infancia, un proceso en el que padres y profesores desempeñan un papel crucial.

Como recoge Friedrich Hayek en “Los fundamentos de la libertad”, a partir del pensamiento de José Ortega y Gasset, “el orden no es una presión impuesta a la sociedad desde fuera, sino un equilibrio que se establece desde dentro”.

Desde esta perspectiva, educar en la disciplina no debería limitarse a conseguir que los niños obedezcan las reglas, sino que comprendan su importancia y aprendan a regular su propia conducta. Nuestro objetivo debería ser que los niños comprendan la importancia de las normas y aprendan a autorregularse, en lugar de depender exclusivamente de la supervisión y el castigo.

Según la encuesta del World Values Survey del 2018, los peruanos consideraban especialmente importante enseñar a los niños buenos modales (82%), sentido de responsabilidad (66%) y tolerancia y respeto hacia los demás (63%). Estas cualidades fueron valoradas incluso por encima de la obediencia (40%).

Surge entonces una pregunta inevitable: si reconocemos la importancia de estos valores, ¿por qué seguimos observando comportamientos que los contradicen?

Es pertinente discutir si las normas escolares son demasiado laxas o las sanciones insuficientes. Sin embargo, existe una pregunta quizá más importante: ¿estamos enseñando realmente a nuestros niños a incorporar los valores que decimos defender?

Porque una sociedad no se sostiene únicamente sobre leyes, sanciones y vigilancia, sino también sobre las normas de conducta que sus ciudadanos han aprendido a respetar, incluso cuando nadie los observa.