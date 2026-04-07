Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El TC resolvió el Recuso de Agravio Constitucional (RAC), presentado por la defensa de Castillo. (Foto: GEC)
El TC resolvió el Recuso de Agravio Constitucional (RAC), presentado por la defensa de Castillo. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El Tribunal Constitucional resolvió declarar improcedente la demanda de hábeas corpus presentada por el expresidente Pedro Castillo, con la que buscaba anular su detención y los procesos judiciales iniciados en su contra tras los hechos del 7 de diciembre de 2022 en que se produjo el golpe de Estado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: