Lima registrará un incremento en la movilidad urbana a lo largo del fin de semana por las Elecciones Generales 2026, especialmente el mismo día que se llevarán a cabo, domingo 12 de abril, lo que alcanzará al uso de aplicativos de movilidad.

La demanda de servicios de transporte por aplicativo proyecta un aumento del 20% a partir de las 8:00 a.m., impulsada por ciudadanos que se desplazan hacia sus centros de votación y terminales terrestres.

El flujo de viajes crecerá de manera sostenida durante la mañana hasta alcanzar su punto máximo al mediodía. Los distritos residenciales de La Molina y Santiago de Surco se perfilan como las zonas de mayor concentración de solicitudes, con incrementos proyectados de hasta un 35% debido a la densidad de locales de sufragio en dichas jurisdicciones.

La intensidad en la movilidad se manifestará desde el viernes 10 de abril con picos de demanda de hasta el 60% entre las 7:00 p.m. y la medianoche. Este movimiento se concentrará principalmente en Miraflores, Barranco y el Cercado de Lima, motivado por actividades sociales previas al inicio de la restricción de expendio de bebidas alcohólicas o “ley seca”.

Para el sábado 11 de abril se anticipa una disminución en la actividad de los aplicativos, funcionando como un periodo de transición antes de la jornada central. Además de los centros de votación, se espera un movimiento constante en los terminales terrestres por el retorno de viajeros y en diversas zonas comerciales de la capital.

Los usuarios mantienen una tendencia de elección hacia los aplicativos de movilidad para evitar aglomeraciones y contar con trazabilidad en sus desplazamientos. Plataformas como Uber, Didi, Cabify e Indrive han mantenido sus tarifas regulares durante la última semana previa a los comicios, según los reportes de las propias operadoras.

Se recomienda a la ciudadanía planificar sus traslados con anticipación para asegurar una jornada ordenada. Aunque el transporte público operará desde las 5:00 a.m., se prevé que el uso de aplicativos se extienda después de la votación para visitas familiares y actividades sociales permitidas por la normativa electoral.

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