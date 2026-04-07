Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las aplicaciones de movilidad para abordar taxis serán de uso intensivo estas elecciones generales. (Foto: GEC)
Las aplicaciones de movilidad para abordar taxis serán de uso intensivo estas elecciones generales. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Lima registrará un incremento en la movilidad urbana a lo largo del fin de semana por las Elecciones Generales 2026, especialmente el mismo día que se llevarán a cabo, domingo 12 de abril, lo que alcanzará al uso de aplicativos de movilidad.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.