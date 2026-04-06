El 12 de abril se llevará a cabo los elecciones generales 2026, en el que se elegirá al nuevo presidente del Perú. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya publicó la lista de los ciudadanos que fueron elegidos como miembros de mesa.

La ONPE detalló que, de acuerdo a la norma, los miembros titulares (3) y suplentes (6) deben apersonarse a su local de votación a las 6.00 a. m. para realizar la instalación de la mesa de sufragio.

De no llegar a la hora de la instalación, serán declarados ausentes y serán tendrán que pagar una multa de S/ 275, así lo informó la ONPE.

Además, la entidad detalló que una vez que se haya instalado la mesa de sufragio, los miembros suplentes emiten su voto y pasan a retirarse.

En ese sentido la especialista en educación electoral de la ONPE, Alexandra Velasque, afirmó a Andina que “todos tienen que estar al momento de instalación de la mesa y firmar el acta correspondiente, en caso contrario se considerará como ausente y corresponde el pago de la multa. Sin embargo, sí podrán votar al momento en que se presente porque es su derecho”.

¿Qué pasa si los miembros de mesa no llegan?

En caso de que los miembros titulares y suplentes no lleguen a tiempo para realizar la instalación de mesa de sufragio, el personal de la ONPE solicitará el apoyo de los electores de la fila. Los que ciudadanos que ejerzan esta labor recibirán una compensación de 165 soles.

“Sin embargo no podrán hacer uso del día de descanso porque ese beneficio está condicionado solo para los miembros de mesa que asistan a las capacitaciones”., aclaró la especialista

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Mesas de votación tendrán dos cámaras secretas

El subgerente de Documentación e Investigación Electoral de la ONPE, Pablo Hartill, afirmó que cada mesa de votación contará con dos cámaras secretas con el objetivo de acelerar el proceso de sufragio.

“El tiempo que tienen los electores para emitir su voto es de un minuto, sin embargo, no pasa nada si se toma un poco mas de tiempo; estimamos que puede durar un minuto o minuto y medio, por eso tendremos dos cámaras secretas para facilitar que avance la cola”, explicó.