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Si no llegas a tiempo, serás declarado ausente y tendrás que pagar una multa de 275 soles. Foto: composición GEC
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Por Redacción EC

El 12 de abril se llevará a cabo los elecciones generales 2026, en el que se elegirá al nuevo presidente del Perú. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya publicó la lista de los ciudadanos que fueron elegidos como miembros de mesa.

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