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Resumen

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Entre las plataformas que más información recopilan destacan las redes sociales, así como aplicaciones de transporte y comercio digital. (Imagen creada con IA)
Entre las plataformas que más información recopilan destacan las redes sociales, así como aplicaciones de transporte y comercio digital. (Imagen creada con IA)
Por Agencia Europa Press

El hecho de que existan aplicaciones para cualquier necesidad de los usuarios puede suponer una ventaja, pero trae consigo una serie de riesgos, como el acceso a datos personales y sensibles como los contactos, la geolocalización en tiempo real o la recopilación de la actividad en otras aplicaciones.

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