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Pueden cometer ataques como robo de identidad, fraude financiero o ‘ransomware’. (Foto: freepik.es)
Pueden cometer ataques como robo de identidad, fraude financiero o ‘ransomware’. (Foto: freepik.es)
Por Agencia Europa Press

La Policía Nacional ha alertado sobre las estafas del tipo ‘QRishing’, una variante del ‘phising’ que se vale de los códigos QR para que las víctimas accedan a páginas web fraudulentas para robar información o distribuir ‘malware’.

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