A nivel global, hoy la comunicación entre miles de millones de personas se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea operativo desde hace más de 10 años, y mediante el cual también puedes beneficiarte estando frente a una PC o laptop. De esta forma la versión web también permite que envíes mensajes y videos sin costo alguno, revistiendo de suma importancia para mantenerte en contacto con tus seres más queridos al igual que desde cualquier dispositivo móvil inteligente, y tras haber accedido desde computadora, por ejemplo, sin requerir de códigos ni QR puntual.

SIGUE ESTOS PASOS PARA ACCEDER A WHATSAPP WEB SIN NECESIDAD DE ESCANEAR CÓDIGO QR

Las redes sociales o plataformas digitales de manera muy particular, le brindan a miles de millones de personas la posibilidad de comunicarse con sus seres más queridos, e incluso gestionar tareas laborales gracias a servicios como el ofrecido por parte de WhatsApp Web.

Con respecto a su inicio de sesión mediante PC, ahora te contamos que incluso sin la necesidad de escanear código QR, también puedes enviar mensajes privados, y desde cualquier navegador de escritorio pulsando la opción “Vincular con el número de teléfono”.

Dicha opción aparece ubicada en la parte inferior izquierda de la página asociada a WhatsApp Web, y una vez clickeada debes completar lo solicitado para luego darle a “Siguiente”, y finalmente terminar recibiendo la serie de dígitos mediante los cuales podrás acceder a la destacada plataforma.

Recuerda asimismo, que a través de computadora o laptop, y si presentas dificultades para iniciar sesión con el código QR, por ejemplo, hoy también puedes emplear Blue Stacks 4, un emulador de Android para PC que descargado desde Google Play, te facilita realizar la navegación requerida.

LO QUE DEBES HACER SI NO LOGRAS INICIAR SESIÓN EN WHATSAPP WEB PESE A ESTAR CONECTADO A INTERNET

Hoy desde Meta, el desarrollo de WhatsApp trae consigo periódicamente que nuevas funcionalidades se vayan incorporando, y añadiendo a la versión Web también, sin embargo tras sincronización en computadora, dicha extensión del aplicativo móvil podría dejar de abrir a causa de motivos vinculados a actualización de página.

Al respecto, resulta importante que tomes en cuenta también al caché del navegador o problemas de compatibilidad con versiones antiguas cuando se trata de recuperar su operatividad, y teniendo por ello que realizar el siguiente movimiento manual usando celular:

Ir a Configuración y buscar la opción de “ Privacidad ” o “ Historial ”

” o “ ” Tras encontrar la opción de borrar caché y cookies, vuelve a ingresar a WhatsApp Web para probar regularización de funcionamiento.

Otra de las cuestiones que estarían imposibilitándote la navegación en popular versión desde PC o laptop, tendría que ver con simplemente cerrar y volver a iniciar sesión tras actualizar plataforma mientras revisas compatibilidad con Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera o Safari.

ESTAS 10 NUEVAS FUNCIONES YA FIGURAN HABILITADAS EN WHATSAPP

Hoy la comunicación entre seres humanos, y de todas partes del mundo, se simplifica gracias a WhatsApp como el más popular aplicativo que ofrece mensajería instantánea, pero también una gran variedad de funcionalidades hoy nuevamente remarcadas con el 2026 iniciado.

A partir de fines de setiembre 2025, tus chats en plataforma de Meta son más divertidos gracias a la incorporación de ciertos ajustes que ya te permiten generar desde fotos en movimiento hasta personalizar tus conversaciones con Meta AI, entre otras de las siguientes novedades:

1- LIVE PHOTOS

- “Ahora puedes compartir Live Photos (iOS) y fotos en movimiento (Android) que capturan la vida tal y como es (completa, con sonido y movimientos)”.

2- CHATS CON META AI

- “Ahora puedes usar el poder de Meta AI para impulsar tu creatividad y hacer tus propios temas de chat personalizados”.

3- FONDOS CON META AI

- “Ahora, puedes crear fondos únicos con la IA para tus videollamadas y ubicarte en tus entornos favoritos o probar algo nuevo.

También puedes añadir fondos de IA cuando tomas fotos y grabas videos directamente en los chats".

4- BÚSQUEDA DE GRUPOS

- “Ahora, en la pestaña Chats, puedes buscar el nombre de una persona que sepas que está en el grupo, y se mostrarán los grupos que tienen en común”.

5- INDICADOR “EN LÍNEA” EN CHATS GRUPALES

- “Para ayudarte a saber si hay personas disponibles para chatear, ahora puedes ver cuántos miembros están en línea en tiempo real, justo debajo del nombre del grupo”.

6- DESTACA NOTIFICACIONES EN GRUPOS

- “¿Necesitas una manera fácil de priorizar las notificaciones de tus chats grupales?.

- Usa el nuevo ajuste “Notificaciones” y selecciona la opción “Destacados” para recibir notificaciones solo de @menciones, respuestas y mensajes de contactos guardados, o bien selecciona la opción “Todos” para recibir todas las notificaciones”.

7- ACTUALIZACIONES DE EVENTOS

- “Además de crear eventos en grupos, ahora puedes crear un evento en una conversación individual.

- También añadimos la posibilidad de confirmar la asistencia como “tal vez”, asistir con un invitado, añadir fecha y hora de finalización para los eventos más largos y fijar el evento en un chat".

8- REACCIONES QUE PUEDES TOCAR

- “A veces solo quieres sumarte a lo que otra persona dijo.

- Ahora puedes ver rápidamente las reacciones de los demás y tocar la que quieres enviar".

9- ESCANEO DE DOCUMENTOS EN IPHONE

- “Escanea y envía documentos directamente desde WhatsApp en iPhone.

- Simplemente selecciona “Escanear documento” desde la bandeja de archivos adjuntos y sigue los pasos para escanear, recortar y guardar el documento".

10- APLICACIÓN PREDETERMINADA PARA IPHONE

- “Con la actualización más reciente de iOS, ahora también puedes establecer WhatsApp como tu aplicación de mensajería y llamadas predeterminada en tu iPhone.

- Para hacer el cambio, simplemente ve a Configuración > Aplicaciones predeterminadas y selecciona WhatsApp".

Cabe resaltar, que asimismo y desde fines de setiembre 2025, Meta ha añadido un nuevo paquete de stickers para “que tus chats sean más expresivos y divertidos” pudiendo descargar desde el ‘Pájaro intrépido’ hasta ‘Días de escuela’ o ‘Vacaciones’, y hasta tengas la chance de “escanear, recortar, guardar y enviar documentos” desde el propio WhatsApp en dispositivos con Android y iPhone también.

Tras detallarte cada una de estas 10 nuevas funciones que figuran operativas en WhatsApp, resulta importante destacar además que las actualizaciones suelen requerirse de manera continua, y por ello cada usuario debe estar atento a la posibilidad de refrescar aplicativo a fin de terminar compartiendo mejores instantes junto a amigos o familiares pese a la distancia.