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Resumen

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Esta gestión significa que los usuarios pueden abrir los archivos pdf en el mismo chat, incluso los que están protegidos por contraseña, y usar herramientas como dibujar, resaltar, subrayar y tachar texto, para destacar alguna parte o dejar anotaciones. (Foto: AFP)
Esta gestión significa que los usuarios pueden abrir los archivos pdf en el mismo chat, incluso los que están protegidos por contraseña, y usar herramientas como dibujar, resaltar, subrayar y tachar texto, para destacar alguna parte o dejar anotaciones. (Foto: AFP)
/ KIRILL KUDRYAVTSEV
Por Agencia Europa Press

WhatsApp ya permite abrir con documentos en formato pdf directamente en la conversación, sin tener que salir de la aplicación, con la posibilidad de realizar anotaciones en ellos.