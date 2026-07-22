Esta mañana se ha reportado problemas para ingresar a Messenger, la herramienta de mensajería instantánea gratuita de Facebook, que además es la red social más importante de Meta.

Por medio de redes sociales, algunos usuarios han señalado que no pueden acceder a sus conversaciones, principalmente por laptop o computadora de escritorio.

Según la página Downdetector, el problema se habría originado alrededor de las 8 de la mañana, principalmente en mensajería y en acceso a la aplicación.

No es la primera vez que un producto de Meta, la firma de Mark Zuckerberg, tiene uno de estos problemas en su funcionamiento. Hace tres días, la página 20Bits reportaba una caída mundial de Instagram y de Facebook.

Vale señalar que los productos de Meta son los más usados a nivel mundial, encabezados por Facebook, Whatsapp e Instagram, con más de 3 mil millones de usuarios cada uno.