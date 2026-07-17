Instagram Plus ya está disponible en el país. (Foto: AFP)
Instagram Plus ya está disponible en el país. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La red social Instagram da un giro en nuestro país y ahora cuenta con su servicio Plus, un modo de suscricpión que integra herramientas exclusivas como aumentar la visibilidad de las historias, más privacidad, audiencias personalizadas, entre otras características, ya seas un usuario particular o un creador de contenido.

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