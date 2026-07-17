La red social Instagram da un giro en nuestro país y ahora cuenta con su servicio Plus, un modo de suscricpión que integra herramientas exclusivas como aumentar la visibilidad de las historias, más privacidad, audiencias personalizadas, entre otras características, ya seas un usuario particular o un creador de contenido.

También puedes acceder a estadísticas adicionales, una de las funciones vitales por si tu cuenta es de una empresa, manejas un negocio y quieres evaluar tus estrategias.

Según informe de Infobae, ya se puede contratar esta suscripción desde la aplicación. Tiene un precio inicial de 7 soles mensuales para el plan Personal. También se puede acceder a versiones más completas bajo la marca Meta One, que están orientadas a creadores y usuarios con necesidades profesionales.

En el primer caso, se tiene a Meta One Essential, con el que puedes acceder a la verificación de la cuenta mediante el distintivo azul por 39 soles al mes.

También se tiene el plan Meta One Avanzado, dirigido a quienes utilizan Instagram con fines profesionales o comerciales, que incluye herramientas de análisis más completas, estadísticas sobre la competencia, y su precio es de 129 soles mensuales.

¿Qué puedes hacer con esta suscripción?

Por un lado tienes a Story Spotlight, una función diseñada para aumentar la visibilidad de las historias publicadas. También está Super Hearts, que permite reaccionar a las historias mediante corazones animados y efectos visuales especiales.

Otras opcines son las listas de audiencia para las historias, con la que puedes organizar diferentes grupos y decidir qué personas podrán ver cada publicación.

Otra función es Story Extend, que amplía la duración de las historias hasta 48 horas. Es decir, profesionaliza tu uso de las redes sociales, sin dejar de mencionar las funciones de privacidad y análisis del contenido.