Waze ahora integra la función moto, que encuentra ruta para los vehículos ligeros. (Foto: Andina)
Waze ahora integra la función moto, que encuentra ruta para los vehículos ligeros. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Hoy en día, para escapar de la congestión de Lima, es importante estar conectado y obtener las mejores rutas que te eviten minutos sino horas de estar detenido en el tránsito. Waze es una de estas opciones y acaba de presentar nuevas herramientas como el modo motocicleta, para aquellos que suelen viajar en estos vehículos ligeros.

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