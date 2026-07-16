Hoy en día, para escapar de la congestión de Lima, es importante estar conectado y obtener las mejores rutas que te eviten minutos sino horas de estar detenido en el tránsito. Waze es una de estas opciones y acaba de presentar nuevas herramientas como el modo motocicleta, para aquellos que suelen viajar en estos vehículos ligeros.

Y para esta función interviene el uso de la inteligencia artificial. Con esto se incorpora rutas adaptadas para motociclistas, considerando accesos por calles más estrechas, restricciones específicas y tiempos estimados de llegada más precisos.

Seún informa la agencia Andina, esta herramienta identifica riesgos como baches, reductores de velocidad, pasos peatonales elevados, fin de banquina y puentes estrechos. La información se actualiza en tiempo real.

(Foto: Andina)

Funciona en todo el país y está adaptado para Android y para iOS. También se añade una memoria. Es decir, la navegación personalizada permite que Waze sugiera rutas basadas en viajes anteriores.

También se ha tomado en cuenta las interrupciones. A veces los mensajes pueden ser molestos y ahora cuenta con el modo “Menos conversación”, que disminuye la cantidad de indicaciones por voz y hace que los avisos sean más breves.

Waze trabaja con Gemini. Así amplían los Reportes Conversacionales, que permiten comunicar incidentes de tráfico utilizando lenguaje natural. Además, antes de iniciar un recorrido, los usuarios podrán realizar consultas por voz como buscar una cafetería abierta, un estacionamiento cercano o una estación de servicio con los precios más bajos.