Resumen

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El creador de Waze, Uri Levine, ofreció una charla durante la conferencia ConX, organizada por Travelgate en España | Foto EFE
El creador de Waze, Uri Levine, ofreció una charla durante la conferencia ConX, organizada por Travelgate en España | Foto EFE
Por Agencia EFE

Uri Levine, fundador de compañías como Waze o Moovit, ha ofrecido este martes una charla durante la conferencia ConX, organizada por Travelgate en Palma, en la que ha animado a potenciar el emprendimiento y no tener miedo a desarrollar sus ideas si consideran que aportan valor a la sociedad.