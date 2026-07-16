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Resumen

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Muestra de la notificación para padres sobre conversaciones de sus hijos adolescentes con Meta AI sobre temas sensibles.
Muestra de la notificación para padres sobre conversaciones de sus hijos adolescentes con Meta AI sobre temas sensibles.
/ META
Por Agencia Europa Press

Meta ha incorporado avisos proactivos que el asistente Meta AI enviará a los padres cuando sus hijos adolescentes traten temas sensibles en una conversión, como el suicidio o las autolesiones, a ejemplo de lo que ya hace Instagram y para reforzar los recursos de apoyo que ya ofrece.

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