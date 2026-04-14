Resumen

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La página cumplía con casi todos los requisitos, pero un error ortográfico permitió su detección. (Foto referencial: freepik.es)
La página cumplía con casi todos los requisitos, pero un error ortográfico permitió su detección. (Foto referencial: freepik.es)
Por Agencia Europa Press

Una página web fraudulenta se ha hecho pasar por el soporte técnico de Microsoft para instar a las víctimas a que instalen una actualización de Windows que incluye un ‘malware’ diseñado para robar contraseñas, datos bancarios y credenciales de acceso a cuentas.

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