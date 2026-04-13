Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Hasta el momento Kaspersky indetificó dos apps comprometidas en AppStore y una en Google Play. (Foto: difusión)
Hasta el momento Kaspersky indetificó dos apps comprometidas en AppStore y una en Google Play. (Foto: difusión)
Por Redacción EC

Los ciberdelincuentes no se detienen, en plena era de la digitalizaicón y la inteligencia artificial, y siempre encuentran nuevas formas de ataques. Uno de esos es SparkCat, un malware que aparece en aplicaciones de las tiendas App Store y Google Play, ocultándose en programas legítimos.

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