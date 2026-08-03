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Resumen

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los expertos han identificado más de 52.400 millones de 'cookies' robadas en un solo año.
los expertos han identificado más de 52.400 millones de 'cookies' robadas en un solo año.
/ Unsplash
Por Agencia Europa Press

Los datos de navegación de los usuarios se han convertido en uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes, con más de 52.400 millones de ‘cookies’ robadas en un solo año, además, los registros de estos datos son 4,6 veces más recurrentes que los de contraseñas, archivos y tarjetas de crédito juntos, estando Netflix o Instagram entre los servicios preferidos.

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