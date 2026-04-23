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El avance de Ace es que es capaz de tomar decisiones en una fracción de segundo y ejecutar movimientos ágiles, algo invaluable para el tenis de mesa.
El avance de Ace es que es capaz de tomar decisiones en una fracción de segundo y ejecutar movimientos ágiles, algo invaluable para el tenis de mesa.
/ Sony AI
Por Agencia AFP

Los robots pueden correr una media maratón, boxear y ahora incluso vencer a jugadores élite de tenis de mesa, anunció la unidad de inteligencia artificial de Sony en una investigación publicada el jueves.

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