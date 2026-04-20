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Robots humanoides cruzan la línea de meta en la segunda edición de la Media Maratón E-Town de Pekín y la Media Maratón de Robots Humanoides, una media maratón en la que participan humanos y robots humanoides, en Pekín, China, el 19 de abril de 2026. (Maratón) EFE/EPA/JESSICA LEE
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Un robot rompe el récord humano de media maratón por primera vez
  • Robots humanoides cruzan la línea de meta en la segunda edición de la Media Maratón E-Town de Pekín y la Media Maratón de Robots Humanoides, una media maratón en la que participan humanos y robots humanoides, en Pekín, China, el 19 de abril de 2026. (Maratón) EFE/EPA/JESSICA LEE
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    Robots humanoides cruzan la línea de meta en la segunda edición de la Media Maratón E-Town de Pekín y la Media Maratón de Robots Humanoides, una media maratón en la que participan humanos y robots humanoides, en Pekín, China, el 19 de abril de 2026. (Maratón) EFE/EPA/JESSICA LEE

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    Robots humanoides cruzan la línea de meta en la segunda edición de la Media Maratón E-Town de Pekín y la Media Maratón de Robots Humanoides, una media maratón en la que participan humanos y robots humanoides, en Pekín, China, el 19 de abril de 2026. (Maratón) EFE/EPA/JESSICA LEE

  • PEKÍN (China), 19/04/2026.- Un robot desplomado es retirado por trabajadores tras cruzar la línea de meta en la segunda edición del Medio Maratón E-Town de Pekín y el Medio Maratón de Robots Humanoides, una media maratón en la que participan humanos y robots humanoides, en Pekín, China, el 19 de abril de 2026. (Maratón) EFE/EPA/JESSICA LEE
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    PEKÍN (China), 19/04/2026.- Un robot desplomado es retirado por trabajadores tras cruzar la línea de meta en la segunda edición del Medio Maratón E-Town de Pekín y el Medio Maratón de Robots Humanoides, una media maratón en la que participan humanos y robots humanoides, en Pekín, China, el 19 de abril de 2026. (Maratón) EFE/EPA/JESSICA LEE

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    PEKÍN (China), 19/04/2026.- Un robot desplomado es retirado por trabajadores tras cruzar la línea de meta en la segunda edición del Medio Maratón E-Town de Pekín y el Medio Maratón de Robots Humanoides, una media maratón en la que participan humanos y robots humanoides, en Pekín, China, el 19 de abril de 2026. (Maratón) EFE/EPA/JESSICA LEE

  • PEKÍN (China), 19/04/2026.- Un robot humanoide participa en la segunda edición de la Media Maratón Beijing E-Town y la Media Maratón de Robots Humanoides, una media maratón en la que participan humanos y robots humanoides, en Pekín, China, el 19 de abril de 2026. (Maratón) EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES
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    PEKÍN (China), 19/04/2026.- Un robot humanoide participa en la segunda edición de la Media Maratón Beijing E-Town y la Media Maratón de Robots Humanoides, una media maratón en la que participan humanos y robots humanoides, en Pekín, China, el 19 de abril de 2026. (Maratón) EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

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    PEKÍN (China), 19/04/2026.- Un robot humanoide participa en la segunda edición de la Media Maratón Beijing E-Town y la Media Maratón de Robots Humanoides, una media maratón en la que participan humanos y robots humanoides, en Pekín, China, el 19 de abril de 2026. (Maratón) EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

  • PEKÍN (China), 19/04/2026.- Un robot humanoide participa en la segunda edición de la Media Maratón Beijing E-Town y la Media Maratón de Robots Humanoides, una media maratón en la que participan humanos y robots humanoides, en Pekín, China, el 19 de abril de 2026. (Maratón) EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES
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    PEKÍN (China), 19/04/2026.- Un robot humanoide participa en la segunda edición de la Media Maratón Beijing E-Town y la Media Maratón de Robots Humanoides, una media maratón en la que participan humanos y robots humanoides, en Pekín, China, el 19 de abril de 2026. (Maratón) EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

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    PEKÍN (China), 19/04/2026.- Un robot humanoide participa en la segunda edición de la Media Maratón Beijing E-Town y la Media Maratón de Robots Humanoides, una media maratón en la que participan humanos y robots humanoides, en Pekín, China, el 19 de abril de 2026. (Maratón) EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

  • PEKÍN (China), 19/04/2026.- Un robot humanoide participa en la segunda edición de la Media Maratón Beijing E-Town y la Media Maratón de Robots Humanoides, una media maratón en la que participan humanos y robots humanoides, en Pekín, China, el 19 de abril de 2026. (Maratón) EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES
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    PEKÍN (China), 19/04/2026.- Un robot humanoide participa en la segunda edición de la Media Maratón Beijing E-Town y la Media Maratón de Robots Humanoides, una media maratón en la que participan humanos y robots humanoides, en Pekín, China, el 19 de abril de 2026. (Maratón) EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

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    PEKÍN (China), 19/04/2026.- Un robot humanoide participa en la segunda edición de la Media Maratón Beijing E-Town y la Media Maratón de Robots Humanoides, una media maratón en la que participan humanos y robots humanoides, en Pekín, China, el 19 de abril de 2026. (Maratón) EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

  • PEKÍN (China), 19/04/2026.- Un robot humanoide participa en la segunda edición de la Media Maratón Beijing E-Town y la Media Maratón de Robots Humanoides, una media maratón en la que participan humanos y robots humanoides, en Pekín, China, el 19 de abril de 2026. (Maratón) EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES
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    PEKÍN (China), 19/04/2026.- Un robot humanoide participa en la segunda edición de la Media Maratón Beijing E-Town y la Media Maratón de Robots Humanoides, una media maratón en la que participan humanos y robots humanoides, en Pekín, China, el 19 de abril de 2026. (Maratón) EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

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    PEKÍN (China), 19/04/2026.- Un robot humanoide participa en la segunda edición de la Media Maratón Beijing E-Town y la Media Maratón de Robots Humanoides, una media maratón en la que participan humanos y robots humanoides, en Pekín, China, el 19 de abril de 2026. (Maratón) EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

  • Pekín (China), 19/04/2026.- Shandian, un robot humanoide, corre en la segunda edición de la Media Maratón E-Town de Pekín y la Media Maratón de Robots Humanoides en Pekín, China, el 19 de abril de 2026. (Maratón) EFE/EPA/Haruna Furuhashi / POOL
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    Pekín (China), 19/04/2026.- Shandian, un robot humanoide, corre en la segunda edición de la Media Maratón E-Town de Pekín y la Media Maratón de Robots Humanoides en Pekín, China, el 19 de abril de 2026. (Maratón) EFE/EPA/Haruna Furuhashi / POOL

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    Pekín (China), 19/04/2026.- Shandian, un robot humanoide, corre en la segunda edición de la Media Maratón E-Town de Pekín y la Media Maratón de Robots Humanoides en Pekín, China, el 19 de abril de 2026. (Maratón) EFE/EPA/Haruna Furuhashi / POOL

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Los robots humanoides marcaron un hito este domingo en la media maratón de Pekín al registrar tiempos por debajo de los corredores humanos, en una prueba que evidenció el rápido avance de esta tecnología en condiciones reales.

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