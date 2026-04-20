Un robot rompe el récord humano de media maratón por primera vez

Los robots humanoides marcaron un hito este domingo en la media maratón de Pekín al registrar tiempos por debajo de los corredores humanos, en una prueba que evidenció el rápido avance de esta tecnología en condiciones reales.

El equipo autónomo ‘Qitian Dasheng’ ganó la competencia con 50 minutos y 26 segundos, mejorando en más de dos horas la marca del robot vencedor en 2025. Como si fuera poco, superó el récord mundial humano en esta distancia, que había sido establecido el pasado 8 de marzo por el ugandés Jacob Kiplimo con un tiempo de 57 minutos y 20 segundos.

Aunque ‘Qitian Dasheng’ resultó vencedor, hubo un modelo aún más veloz: el robot ‘Shandian’, que cruzó la meta con 48:19, incluso después de una caída a 100 metros de la llegada. Sin embargo, quedó relegado al segundo puesto en la clasificación tras aplicarse el coeficiente previsto en el reglamento para los equipos no autónomos, que penaliza su marca final (multiplicada por 1,2).

Ambos robots fueron desarrollados por la empresa tecnológica Honor, de China, conocida en el mundo de los smartphones.

La carrera, realizada en el distrito tecnológico de Yizhuang, reunió a más de 100 equipos de robots junto a unos 12.000 corredores humanos en un recorrido urbano de poco más de 21 kilómetros. El trazado incluyó curvas, pendientes y tramos estrechos para evaluar la estabilidad y la adaptación de las máquinas.

Los resultados muestran un salto notable frente al año anterior, cuando el robot ‘Tiangong’ ganó con más de dos horas. Ahora, varios modelos se acercan a los 50 minutos, lo que refleja avances en velocidad, equilibrio y gestión energética.

El evento también dejó reacciones encontradas entre el público. “Me entusiasma ver estos avances, pero también me preocupa su impacto en el empleo”, dijo Han Chenyu, una asistente de 25 años, al referirse al posible reemplazo de trabajadores por robots e inteligencia artificial.

En paralelo, la competencia funcionó como vitrina tecnológica. Participaron equipos internacionales y se probaron nuevas aplicaciones, como un robot de tráfico que dio indicaciones durante la carrera. La prueba forma parte de la estrategia de Pekín para impulsar la robótica humanoide y explorar su uso en sectores como la industria, la asistencia y la gestión urbana.

(Con información DW, EFE y AFP)