CES 2026: los robots ahora pueden bailar mejor que un humano y algunos lucen como Terminator | VIDEO

Hemos visto cómo en esta edición del CES 2026 la robótica se ha apoderado de la feria, con humanoides con inteligencia artificial que hacen tareas del hogar, pelean con guantes de box y hasta son capaces de bailar a un alto nivel.

La empresa china Unitree, que el año pasado fue la sensación de la feria con su humanoide G1, este año formó un cuadrilátero de box para que dos de ellos se midan entre sí y con humanos.

Sin embargo, lo que llamó realmente la atención fue la destreza con la que uno de estos robots podía hacer movimientos de baile y hasta saltos mortales. En la edición pasada del CES solo destacaba por su capacidad de interacción y mantener el equilibrio ante empujones.

En realidad, el G1 fue creado para la labor doméstica y tazado en 16 mil dólares. Con sus 1,30 metros de altura y 35 kilogramos de peso, es capaz de limpiar, cocinar, responder a comandos de voz y aprender mediante la inteligencia artificial.

Muy cerca de Unitree estaba el stand de EngineAI, también con un ring de box. Sus humanoides T800, inspirados en la saga de Terminator, mostraron movimientos de artes marciales y otros de danza. Fue creado con una aleación de magnesio-aluminio y tiene un total de 29 grados de libertad.

EngineAI y su humanoide T800, inspirado en Terminator. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

Quien también podía bailar hábilmente era Agibot, uno de los líderes de los envíos mundiales de robots humanoides en 2025, con sus A2 y X2. Estos pueden ser entrenados mediante videos; es decir, pueden aprender de las imágenes.

Otro robot destacado de la fueron, sin duda, Atlas, cuya presentación se adelantó al CES. Boston Dynamics espera revolucionar la capacidad de fabricación a nivel global y competir con el Optimus de Tesla.

Este autónomata levanta hasta 50 kilogramos y reemplaza automáticamente su propia batería. Además, podrá funcionar en temperaturas extremas entre -20 grados centígrados y 40 grados centígrados, así como bajo la lluvia.